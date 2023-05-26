「數位橋梁」連接大腦、肌肉 荷蘭男癱10年能走了

40歲的荷蘭人Gert-Jan（左）雙腿癱瘓十多年，靠著植入介面重新連接大腦和脊髓，現在靠著意念控制，重拾平穩走路的能力。（取材自洛桑聯邦理工學院網頁）

一名男子在2011年的一場事故中癱瘓，隨後接受醫生手術 並植入一種可以讀取腦電波並向脊柱發送指令以移動正確肌肉 的裝置，如今他已能在輔助下行走。

衛報報導，現年40歲、來自荷蘭的奧斯坎（Gert-Jan Oskam）在中國的一次交通事故中摔斷脖子，當時他被告知「再也不能走路」，沒想到接受手術後，如今他能爬樓梯並行走100多公尺，奧斯坎表示「幾個月前是我10年來第一次能夠站起來和朋友喝啤酒」。

這個名叫「數位橋梁」（Digital Bridge）是瑞士神經科學家團隊的最新成果，旨在使用無線信號將大腦與肌肉重新連接起來。在先前試驗中，「數位橋梁」通過從向奧斯坎的脊髓發送訊號來重現步行的節奏，雖然順利幫助他一次行走數步，但動作仍非常像機器人，且必須由按鈕觸發。

至於最新的更新，神經外科醫生在奧斯坎的大腦上安裝電極，可以在他試圖移動雙腿時檢測神經活動並將讀數轉化為脈衝，接著發送到脊柱中的其他電極，如此一來脈衝能激發脊柱中的神經、啟動肌肉以產生預期的運動。

此外，「數位橋梁」似乎還可以促進康復，在使用此技術進行超過40次的訓練後，奧斯坎即使不依靠裝置仍重新獲得對腿部的一些控制，專家認為「重新連接大腦和脊柱有助於脊髓神經的再生，恢復患者失去的部分控制」。