我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人老父母從北京飛洛杉磯 深圳轉機慘遭丟包

密西西比州11歲非裔男孩打911求助 竟反遭上門員警開槍

「數位橋梁」連接大腦、肌肉 荷蘭男癱10年能走了

編譯張君堯／綜合25日電
40歲的荷蘭人Gert-Jan（左）雙腿癱瘓十多年，靠著植入介面重新連接大腦和脊髓，現在靠著意念控制，重拾平穩走路的能力。（取材自洛桑聯邦理工學院網頁）
40歲的荷蘭人Gert-Jan（左）雙腿癱瘓十多年，靠著植入介面重新連接大腦和脊髓，現在靠著意念控制，重拾平穩走路的能力。（取材自洛桑聯邦理工學院網頁）

一名男子在2011年的一場事故中癱瘓，隨後接受醫生手術並植入一種可以讀取腦電波並向脊柱發送指令以移動正確肌肉的裝置，如今他已能在輔助下行走。

衛報報導，現年40歲、來自荷蘭的奧斯坎（Gert-Jan Oskam）在中國的一次交通事故中摔斷脖子，當時他被告知「再也不能走路」，沒想到接受手術後，如今他能爬樓梯並行走100多公尺，奧斯坎表示「幾個月前是我10年來第一次能夠站起來和朋友喝啤酒」。

這個名叫「數位橋梁」（Digital Bridge）是瑞士神經科學家團隊的最新成果，旨在使用無線信號將大腦與肌肉重新連接起來。在先前試驗中，「數位橋梁」通過從向奧斯坎的脊髓發送訊號來重現步行的節奏，雖然順利幫助他一次行走數步，但動作仍非常像機器人，且必須由按鈕觸發。

至於最新的更新，神經外科醫生在奧斯坎的大腦上安裝電極，可以在他試圖移動雙腿時檢測神經活動並將讀數轉化為脈衝，接著發送到脊柱中的其他電極，如此一來脈衝能激發脊柱中的神經、啟動肌肉以產生預期的運動。

此外，「數位橋梁」似乎還可以促進康復，在使用此技術進行超過40次的訓練後，奧斯坎即使不依靠裝置仍重新獲得對腿部的一些控制，專家認為「重新連接大腦和脊柱有助於脊髓神經的再生，恢復患者失去的部分控制」。

雖然這項技術還處於早期階段，但研究人員希望未來的小型化設備能夠幫助中風患者和癱瘓者行走、移動他們的手臂並控制其他部位。

一名男子在2011年的一場事故中癱瘓，隨後接受醫生手術並植入一種可以讀取腦電波並...
一名男子在2011年的一場事故中癱瘓，隨後接受醫生手術並植入一種可以讀取腦電波並向脊柱發送指令以移動正確肌肉的裝置，如今他已能在輔助下行走。（截自YouTube）

肌肉 手術 中風

上一則

德裸女亂入表演舞台 峇里島警：1大原因造成

下一則

盧卡申科：俄戰術核武正運往白俄 美強烈譴責

延伸閱讀

使用裝置「重新連接大腦與肌肉」男癱瘓10年順利站立行走

使用裝置「重新連接大腦與肌肉」男癱瘓10年順利站立行走
蛋白質+維生素D 增肌肉

蛋白質+維生素D 增肌肉
肌少症不是老年人專利 自我檢視6指標

肌少症不是老年人專利 自我檢視6指標
腰痠背痛可能是肌少症 快存退休「肌」金

腰痠背痛可能是肌少症 快存退休「肌」金

熱門新聞

示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手

2023-05-18 14:05
威廉與凱特據傳對於皇室中的某位長輩非常不滿。（路透資料照片）

英皇室風波再起 凱特跟卡蜜拉就是不和？

2023-05-23 12:52
由俄國公民組成的「自由俄羅斯軍團」，拍攝影片說：「我們是俄羅斯人，跟你們一樣，是跟你們一樣的人。是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了。」(截自YouTube影片)

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

2023-05-22 13:41
IBM位於英國的一名IT部門員工，2008年因重病請假，沒想到這一休就是15年，期間仍領百萬年薪。然而去年這名男子卻將公司一狀告上法院，指控這些年來他從未獲得加薪，遭到雇主歧視。（路透）

IBM員工請病假15年照領年薪 告公司「未加薪」判決出爐

2023-05-20 05:48
傭兵組織瓦格納集團在巴赫姆特揮舞旗幟。(路透)

烏克蘭指揮官承認：巴赫姆特大部分已被俄軍拿下

2023-05-21 10:53
查理（左）對卡蜜拉沒有辦法，最後總是聽她的。（路透資料照片）

得罪後母死路一條？卡蜜拉要封殺哈利 查理擋不了

2023-05-21 08:52

超人氣

更多 >
這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物
亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年
行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕
快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵
絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？