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全球奴役北韓最嚴重 高收入國為何是幫凶？

編譯中心／綜合24日電

根據24日發布的2023年全球奴役指數(2023 Global Slavery Index)，北韓、厄利垂亞（State of Eritrea）和茅利塔尼亞(Mauritania)是世界上現代奴役盛行率最高的國家，報告並強調自5年前的上一次調查以來，全球奴役情況在「惡化中」。

央廣引述法新社報導，這份報告表示，2021年估計有5000萬人「生活在現代奴役的情況下」，比2016年增加了1000萬人；這個數據包含大約2800萬人遭到強迫勞動，以及2200萬人被強迫婚姻。

調查指出，「在愈為增加且更加複雜的武裝衝突、廣泛的環境退化的背景下」，以及新冠疫情大流行的衝擊，和其他因素下，情況正在惡化。

由人權團體「自由行」(Walk Free)彙編的這份報告，把現代奴役定義為包含「強迫勞動、強制或奴隸婚姻、債務奴役、強迫商業性剝削、人口販運，類奴役行為，以及販賣與剝削兒童。」

報告指出，雖然強迫勞動在低收入國家更為普遍，但它與高收入國家的需求息息相關，並指出所有強迫勞動案件中，有三分之二與全球供應鏈有關。

奴役的核心原則是「系統性地剝奪人的自由」，包括從接受或拒絕勞動的權利，到決定是否、何時，以及與誰結婚的自由等。

根據這份報告，按照這個標準，與世隔絕的專制北韓，現代奴役率最高，每1000人中有104.6人。

居次的是厄利垂亞的90.3人和茅利塔尼亞的32人，後者在1981年成為世界上最後一個將世襲奴役定為非法的國家。

沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和科威特也位居全球前10名，這些國家的農民工勞動權利受到「外勞擔保制度」(kafala system)的限制。

前10名中的其他國家還有土耳其，該國收容了數百萬來自敘利亞、塔吉克、俄羅斯和阿富汗的難民。

「自由行」創辦人佛瑞斯特(Grace Forrest)說：「現代奴役滲透到我們社會的各個層面。它編織我們的衣服，點亮我們的電子產品，調味我們的食物。」

佛瑞斯特：「從本質上講，現代奴役是極端不平等的體現。它是一面權力的鏡子，反映出在任何特定社會中誰擁有權力，而誰沒有」。

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