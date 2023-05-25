英提高外籍生攜眷門檻 這類人才能移民

英國限縮移民人數，提高外籍生攜眷門檻，未來僅博士生等研究型簽證持有人可為家屬申請居留資格。（路透）

英國政府宣布，將阻絕外籍人士利用學生簽證 作為「後門」取得在英國居留和工作的權利，並提高外籍學生攜眷就讀門檻，未來僅博士生等研究型簽證持有人可為家屬申請居留資格。新措施明年1月生效，不溯及既往。

中央社報導，英國國家統計局（ONS）預計25日發布最新的外來移民 相關統計數據。內政部 23日表示，ONS估計自2021年6月至2022年6月期間，英國的淨移民人口（移入扣除移出人口）超過50萬人；雖然英國政府對烏克蘭和香港移民的優惠措施，是造成此現象的部分原因，但自2019年以來，隨外籍學生在英國居留的家屬人數已暴增750%。

內政部表示，去年總計核發近50萬份學生簽證，而隨同外籍學生在英國居留的家屬人數則高達近13萬6000人。

根據新政策，除了赴英就讀博士學程及研究導向型碩士學程等少數例外，外籍學生皆無法為家屬申請居留簽證。此外，在完成學業以前，外籍留學生皆不得申請轉換簽證為工作簽證。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）23日在每日電訊報撰文表示，他的移民政策立場很清楚：必須合法、公平、管控人數，且淨移民人口數「太高了」、必須下降。他指出，若不管控合法移民人數增長規模和速度，這恐對英國住房、學校、醫院、社區造成壓力。

他透露，英國政府未來擬針對各大學院校施行「品質」導向的政策區隔，允許表現優異的學生不受學程類型限制、為家屬申請居留簽證，並預防部分機構濫用學生簽證，藉由「假留學、真移民」牟利。

泰晤士報報導，內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）原本有意更進一步，將外籍學生在完成學業後合法居留英國的時間由24個月大減為6個月，但遭教育大臣基根（Gillian Keegan）擋下，警告這將減損赴英留學的吸引力。外籍學生估計一年平均為英國帶來約300億英鎊（約370億美元）收入。

根據統計，攜家帶眷赴英求學的外籍人士以奈及利亞籍為大宗，接著依序是印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡。隨著外籍學生完成學業，在明年新規定生效以前，這些學生的家屬也可在英國繼續居留24個月。

2019年起，外籍學生在完成學業後可在英國繼續居住24個月求職，這導致赴英學生簽證申請人數大增。英國2020年脫歐後，歐洲經濟區（EEA）成員國公民赴英求學必須申請簽證，這也推升了英國學生簽證申請人數。