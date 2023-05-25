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澳91歲失智婦帶短刀遭警電擊 震驚世界

編譯中心／綜合24日電
澳洲95歲失智老奶奶諾藍德日前在養老院遭到警方電擊，隨後送醫治療狀況危急，警方表示，諾藍德已不幸去世。圖為2008年諾藍德在澳洲坎培拉跳傘慶生後留影。（美聯社）
澳洲95歲失智老奶奶諾藍德日前在養老院遭到警方電擊，隨後送醫治療狀況危急，警方表示，諾藍德已不幸去世。圖為2008年諾藍德在澳洲坎培拉跳傘慶生後留影。（美聯社）

澳洲95歲失智老奶奶諾藍德（Clare Nowland）上周在養老院遭到警方電擊，隨後送醫治療狀況危急。警方24日表示，諾藍德已不幸去世。這起事件不僅引發澳洲社會譁然，甚至登上國際新聞頭條。

中央社引述法新社及美國有線電視新聞網（CNN）報導，諾藍德是於5月17日在澳洲新南威爾斯州庫馬鎮養老院「亞蘭比小屋」（Yallambee Lodge）遭到警方電擊。

據報導，養老院員工因為諾藍德身上帶了一把短刀而報警，警方到場後動用電擊槍處理，她遭電擊後倒在地上，隨後送醫治療，頭部重傷狀況危急。

新州警方今天發表聲明指出，警方非常悲痛證實，諾藍德已在24日晚去世，她在醫院安詳離開人間，親屬隨侍在側。

雪梨每日電訊報先前報導，諾藍德有8名子女，當警方抵達養老院時，她拄著助行器，手上拿著短刀，因而遭到電擊。

據報導，警用隨身攝影機有錄下這起事件，但迄今未對大眾公布。根據新州警方指南，警方只有在「特殊情況」下，才能對老年人或殘疾人士使用電擊槍。

諾藍德的家族友人塞勒（Andrew Thaler）表示，事發前諾藍德身體虛弱，無法獨自站立，她體重只有43公斤，身高158公分，患有失智症。塞勒質疑，為何警方花了這麼長時間才採取行動。

澳洲綠黨議員希金生（Sue Higginson）本周指出：「諾藍德女士遭到電擊，引發了社區的憤怒，顯示我們迫切需要警務改革。」

澳洲 養老院 失智

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