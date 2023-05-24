新加坡政經穩定 「家族辦公室」攀升

新加坡 出現「家族理財辦公室」熱潮，數據科技公司「聯手」（Handshakes）指出，今年已新增逾180個家辦開始運作；專家分析，健全的金融監管、法治及政治經濟穩定都是在星國設立家辦的吸引力。

海峽時報報導，2023年至今已有182個家族辦公室在新加坡開始運作，延續過去2年的強勁成長。「聯手」統計數據指出，2021年、2022年分別新增672、690個家族辦公室開始運作。

2018年至2022年之間，由新加坡公民、永久居民設立的家族辦公室占了這段期間當地新成立家族辦公室的多數。

「聯手」透過研究新加坡會計與企業管制局數據以取得家族辦公室資訊並指出，對比2018年及2019年數據，新加坡2021年、2022年的家族辦公室數量遠高於疫情 前。

向會計與企業管制局註冊為家族辦公室的公司實體包括單一家族辦公室及聯合家族辦公室；家辦的主要功能為處理家族資產。

依新加坡金融管理局估計，2021年底，新加坡共有700個單一家族辦公室，幾乎比2020年多了一倍。專家指出，「聯手」與金管局的數據不同，主要因為兩者計算基礎不同。

除了金融服務樞紐、商業環境穩定等優勢，專家指出，許多家族選擇到新加坡設立家辦的原因是文化相似性，以及新加坡融合中西方的教育 制度。對於大多數亞洲人來說，教育是非常重要的考量，這包括中國人、台灣人。

聯合早報1月也曾報導，去年到新加坡設立據點的家辦來自全球各地；業者透露，其中來自中國的家辦居多。