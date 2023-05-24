死亡激增53％ 聯合國：世界未能保護戰區平民

根據聯合國統計，烏克蘭有近8000名平民死亡以及1萬2500多人受傷，實際數字可能更高；圖為被俄羅斯飛彈攻擊的烏克蘭南部尼古拉耶夫市(Mykolaiv)一處公寓大樓。（取材自推特）

聯合國 祕書長古特瑞斯(Antonio Guterres)23日表示，世界未能保護平民，去年捲入衝突的人數、以及他們遭受的人道衝擊激增。根據聯合國的統計，2022年的平民死亡人數比前一年增加53%，在12場衝突中記錄了近1萬7000平民死亡。

央廣引述法新社報導，古特瑞斯援引烏克蘭 和蘇丹的平民死亡、衣索比亞的學校被毀、以及敘利亞的水利基礎設施遭到破壞，向聯合國安理會警告，「世界未能履行保護平民的承諾；國際人道法律所載入的承諾」。

坐在俄羅斯 駐聯合國大使涅班濟亞(Vasily Nebenzya)身旁，古特瑞斯表示，聯合國對戰區平民所遭受待遇的研究顯示，去年在人口稠密地區「爆炸性武器」的受害者中有94%是平民；有超過1.17億人因為戰爭和情勢不安而面臨嚴重飢餓。

光是在烏克蘭，聯合國就記錄了近8000名平民死亡、以及1萬2500多人受傷，而且實際數字可能更高。

至於在全球範圍內，古特瑞斯補充說，「由於衝突、暴力、侵犯人權和迫害」而被迫逃離家園的難民人數已達到1億人。

紅十字國際委員會(International Committee of the Red Cross，ICRC)主席史波亞瑞奇(Mirjana Spoljaric)23日也在安理會發言。她表示，全球各地衝突中的無數平民，正在經歷人間煉獄。安理會的5月輪值主席─瑞士總統柏塞茲(Alain Berset)則表示，衝突各方都必須遵守國際人道法律。

他指出，衝突是導致飢餓的主要因素，越來越多人面臨嚴重的糧食不安，大部分集中在剛果民主共和國(Democratic Republic of Congo，DRC)、蘇丹和沙赫爾(Sahel)等衝突地帶，或是海地其他暴力猖獗地區。