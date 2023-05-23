秘魯前總統庫辛斯基涉貪案 法官下令重啟調查

秘魯前總統庫辛斯基(Pedro Pablo Kuczynski)涉嫌洗錢案，將重新調查。（路透）

秘魯法官22日裁定，對前總統庫辛斯基(Pedro Pablo Kuczynski)涉嫌洗錢案，重新進行調查。庫辛斯基是秘魯多位涉貪前總統的其中一位，這項裁定對他來說，是一個短期勝利。

央廣報導，秘魯檢察官 在5月初對庫辛斯基提起洗錢和犯罪組織指控，並對這位經濟學家和前銀行家求刑35年。

庫辛斯基於2016年7月上任，但在調查涉嫌收受巴西建商Odebrecht賄賂的貪腐指控時，於2018年3月辭職。

庫辛斯基否認與Odebrecht有任何不法行為。

對Odebrecht建商數十年的貪污調查，已使拉丁美洲各地的公職人員陷入困境，包括秘魯前總統賈西 亞(Alan Garcia)。他在2019年為避免被捕而自殺身亡；以及上個月從美國被引渡回秘魯的前總統托雷多(Alejandro Toledo)。

托雷多目前與前總統藤森(Alberto Fujimori)、卡斯蒂約(Pedro Castillo)被關押在同一所監獄 。

藤森在1990年代執政，因侵犯人權而被判處25年徒刑；卡斯蒂約則是因試圖解散國會，遭控「叛亂」而受到調查。