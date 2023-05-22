G7峰會推升支持度 專家：日相可能考慮提前大選

烏克蘭總統澤倫斯基驚喜訪問七大工業國集團（G7）廣島峰會，帶動日本首相岸田文雄的國內支持度攀升，也提高岸田提前舉行大選的可能性，他或許將在數週內宣布決定。 （歐新社）

烏克蘭 總統澤倫斯基驚喜訪問七大工業國集團（G7 ）廣島峰會，帶動日本 首相岸田文雄的國內支持度攀升，也提高岸田提前舉行大選的可能性，他或許將在數週內宣布決定。

路透報導，如果沒有提前舉行大選，日本國會眾議院選舉預定在2025年舉行，岸田所屬的自由民主黨總裁（黨主席）選舉則在2024年秋天舉行。岸田亟欲在黨主席選舉前拉抬勢力，以確保連任黨主席與日本首相大位。

自民黨在國會占多數席，黨主席即為日本首相。

儘管岸田昨天接受媒體訪問時說，他目前不考慮解散眾議院，但專家表示，他可能無法抵抗當前的有利條件。

早稻田大學政治經濟學術院教授日野愛郎表示：「他會希望在最佳時機這麼做，這能讓他在自民黨選舉得到好結果，取得執政的民意授權。」

根據近期數項民調，G7峰會自19日舉辦以來，岸田的支持度上升9個百分點；峰會也強化他身為全球領導人的形象。儘快舉行大選，能讓他趁勢收割成果。

岸田文雄2021年10月上台後支持度頻頻下滑，隨著自民黨與世界和平統一家庭聯合會（統一教）之間的關係被揭露，他的支持度更在去年11月跌破30%。然而，近來隨著日韓關係緩和，以及岸田3月訪問烏克蘭，他的支持度逐漸回升。

岸田選擇在全世界第一個在戰爭中遭受原子彈襲擊的城市、也是他的家鄉廣島市舉辦G7峰會，對於同樣正在遭受苦難的烏克蘭展現同情。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）意外到訪廣島市，以及電視轉播日烏兩國國家元首到和平紀念公園內的原爆罹難者慰靈碑前獻花，使得岸田在廣島市舉辦G7峰會的效應被推升到另一個層次。

前自民黨政務調查會成員、政治評論家田村重信表示，「對於岸田來說，澤倫斯基的到訪有獨特的重要性，能推升岸田的支持度」。

他說：「此外，岸田主持了一場匯聚全球議題的峰會，還找來其他國家領袖像是印度總理和南韓總統，這也凸顯他在全球的行動與聲望。」

另外，受益於獲利強勁與經濟復甦跡象，日經指數創33年新高，岸田或許也想要搭上這股順風。

岸田若提前舉行大選，會讓在野黨少了準備時間。

儘管目前沒有太多在野黨足以構成威脅，但自民黨對於保守派的日本維新會逐漸崛起抱持忌憚，或許希望阻止日本維新會與其他政黨聯手。

不過，岸田預料仍會等待政府公布低生育率對策，並通過增加國防開支後才會宣布解散眾議院。目前的國會會期將於6月21日結束。

然而，這麼做仍有風險。政治評論家伊藤惇夫表示，岸田如果過早宣布提前大選，即使自民黨近來表現不錯，但受到物價上漲等因素影響，岸田或許無法保住自民黨黨主席位置。

他表示，雖然自民黨近來在選舉中頗有斬獲，包括4月拿下幾個補選席次，但還稱不上壓倒性勝利。其他政治評論家也提出相同論點。

伊藤說，「舉辦峰會之後，首相的支持度總是會上升，問題是能否保持下去」。