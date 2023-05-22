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白俄官媒：2021年遭拘異議記者獲特赦

中央社／莫斯科22日綜合外電報導
官方的白俄羅斯通訊社22日報導，遭拘押的異議記者普羅塔塞維奇獲得特赦。 （路透）
官方的白俄羅斯通訊社22日報導，遭拘押的異議記者普羅塔塞維奇獲得特赦。 （路透）

官方的白俄羅斯通訊社今天報導，遭拘押的異議記者普羅塔塞維奇獲得特赦。白俄2021年迫使普羅塔塞維奇搭乘的瑞恩航空（Ryanair）班機轉降首都明斯克，他旋即遭拘捕。

路透報導，白俄羅斯通訊社（BelTA）引述普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）對記者的說法。他表示：「我實際上剛簽署完所有相關文件，聲明我已經被赦免。這當然是很棒的消息。」

普羅塔塞維奇這個月才因為煽動恐怖主義、組織大規模動亂，以及誹謗白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）等罪名，遭判處8年徒刑。

普羅塔塞維奇曾是媒體機構Nexta旗下記者。2020年魯卡申柯在白俄總統大選中獲勝引發大規模抗議後，Nexta曾進行相關報導。反對黨與西方國家均稱那次大選是一場騙局。

選舉期間，反對派重要人物遭到大舉鎮壓，許多人因此入獄或被迫流亡。

Nexta的創始人普齊拉（Stsiapan Putsila）和前編輯魯季克（Yan Rudik），也分別被同一法庭缺席審判處以20年和19年徒刑。白俄當局去年稱Nexta是一個「恐怖分子組織」。

普羅塔塞維奇在2021年5月被捕引發國際群情激憤，也促使歐洲聯盟對魯卡申柯實施制裁。

普羅塔塞維奇被捕後曾現身國營電視台，聲淚俱下懺悔參與反政府抗爭，以及密謀顛覆魯卡申柯政權。其他流亡海外的白俄反對人士則稱，這段影像是他被脅迫錄製，內容不實。

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