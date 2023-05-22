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薩爾瓦多足球迷推擠踩踏 許多人堆疊一動也不動

編譯田思怡／綜合報導
薩爾瓦多庫斯卡特蘭市的「紀念體育場」20日發生足球迷踩踏事件，許多傷者在場內接受治療。(美聯社)
薩爾瓦多庫斯卡特蘭市的「紀念體育場」20日發生足球迷踩踏事件，許多傷者在場內接受治療。(美聯社)

美聯社報導，薩爾瓦多庫斯卡特蘭市（Cuscatlán）的「紀念體育場」（Monumental stadium）20日舉行足球聯盟準決賽時，大批想入場的足球迷衝向一個大門，爆發大規模推擠踩踏事故，薩國政府推文表示，這起踩踏事件，造成至少12人喪命，還有數十人受傷，被送往附近醫院，其中兩人狀況危急。

國家民事警察在推特表示，在Alianza隊與FAS隊比賽時，太多球迷想要進場看球，發生推擠踩踏。

當地電視台播出現場畫面，Alianza球迷發生踩踏，許多人衝向場內接受治療。一名急救志工表示，「大批球迷擠向入口大門，有些人被壓在金屬物下面，有些人設法來到場內的急救站，有些人窒息」。

推特瘋傳的畫面可見現場極度混亂，許多人堆疊倒地，一動也不動。另一段影片顯示，門外許多人合力扶住綠色大門，似乎是為避免大門倒下，導致最前方的民眾被壓。

另外，墨西哥北部下加利福尼亞州（Baja California）的一個賽車活動驚傳槍響，至少造成10人喪命9人受傷。

路透報導，這場攻擊發生在市鎮恩瑟納達（Ensenada）聖維森特（San Vicente）區一場全地形（越野）車的賽車活動。根據警方接獲的報案電話，當地時間下午2時18分左右，幾個人手持長槍步下廂型車，接著朝在加油站參加活動的民眾開槍。

市警、州警，陸戰隊、消防局、墨西哥紅十字會等單位都派員到場。

恩瑟納達市市長羅布雷斯（Armando Ayala Robles）表示，州檢察長已委託了一支特別小組調查此案。

墨西哥北部的一個賽車活動驚傳槍響，至少造成10人喪命。(歐新社)
墨西哥北部的一個賽車活動驚傳槍響，至少造成10人喪命。(歐新社)

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