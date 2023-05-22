薩爾瓦多足球迷推擠踩踏 許多人堆疊一動也不動

薩爾瓦多庫斯卡特蘭市的「紀念體育場」20日發生足球迷踩踏事件，許多傷者在場內接受治療。(美聯社)

美聯社報導，薩爾瓦多庫斯卡特蘭市（Cuscatlán）的「紀念體育場」（Monumental stadium）20日舉行足球 聯盟準決賽時，大批想入場的足球迷衝向一個大門，爆發大規模推擠踩踏事故，薩國政府推文表示，這起踩踏事件，造成至少12人喪命，還有數十人受傷，被送往附近醫院，其中兩人狀況危急。

國家民事警察在推特表示，在Alianza隊與FAS隊比賽時，太多球迷想要進場看球，發生推擠踩踏。

當地電視台播出現場畫面，Alianza球迷發生踩踏，許多人衝向場內接受治療。一名急救志工表示，「大批球迷擠向入口大門，有些人被壓在金屬物下面，有些人設法來到場內的急救站，有些人窒息」。

推特瘋傳的畫面可見現場極度混亂，許多人堆疊倒地，一動也不動。另一段影片顯示，門外許多人合力扶住綠色大門，似乎是為避免大門倒下，導致最前方的民眾被壓。

📍Cuscatlán



Mantenemos el orden y la seguridad en la cancha municipal de Cojutepeque, donde se desarrollan los partidos de semifinal de la Liga Nacional de Baloncesto.



Nuestra misión es que los salvadoreños disfruten de estas actividades con total tranquilidad. pic.twitter.com/rWpYsDKifb — PNC El Salvador (@PNCSV) May 21, 2023

另外，墨西哥 北部下加利福尼亞州（Baja California）的一個賽車 活動驚傳槍響，至少造成10人喪命9人受傷。

路透報導，這場攻擊發生在市鎮恩瑟納達（Ensenada）聖維森特（San Vicente）區一場全地形（越野）車的賽車活動。根據警方接獲的報案電話，當地時間下午2時18分左右，幾個人手持長槍步下廂型車，接著朝在加油站參加活動的民眾開槍。

市警、州警，陸戰隊、消防局、墨西哥紅十字會等單位都派員到場。