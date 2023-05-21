NASA：搭載沙烏地首位女太空人赴ISS火箭升空

乳癌研究人員巴納威（Rayyanah Barnawi）成為首位上太空的沙烏地女性。（美聯社）

歷來第2趟國際太空站（ISS）私人旅行任務今天發射升空，組員包括一名沙烏地阿拉伯 男性和一名沙烏地女性太空人 。她成為前往軌道前哨基地的首位沙烏地女性。

法新社報導，執行民間太空基礎設施開發商公理太空公司（Axiom Space）公理2號（Ax-2）任務的太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）火箭於當地時間傍晚5時37分從位在佛州東岸外卡納維爾角（Cape Canaveral）的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）升空。

乳癌研究人員巴納威（Rayyanah Barnawi）成為首位上太空的沙烏地女性；參加任務的還包括沙烏地阿拉伯皇家空軍（Royal Saudi Air Force）戰鬥機飛行員卡尼（Ali Al-Qarni）。

團隊成員還有曾任美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人惠特森（Peggy Whitson），以及來自美國田納西州 的商人肖夫納（John Shoffner）。

巴納威和卡尼是自從蘇爾坦親王（Sultan bin Salman）1985年參與發現號太空梭（Discovery）任務以來，前往太空的首批沙烏地公民。

美聯社報導，巴納威於升空前說：「對每一個人而言，這真是美夢成真。現在可以了解到這是有可能的，如果我和阿里（卡尼的名字）可以做到，那麼其他人也可以。」