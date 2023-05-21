我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WHA開議 譚德塞盼達成「歷史性」新大流行病協議

星宇航空首航洛杉磯 邀網紅入駕駛艙恐被罰

稱「俄烏戰爭凸顯軍事能力的重要」 巴紐將與美簽署國防協議

中央社／雪梨21日綜合外電報導
巴布亞紐幾內亞21日表示，布林肯將與巴布亞紐幾內亞總理馬拉普簽署國防合作協議（DCA）。（Getty Images）
巴布亞紐幾內亞21日表示，布林肯將與巴布亞紐幾內亞總理馬拉普簽署國防合作協議（DCA）。（Getty Images）

巴布亞紐幾內亞今天表示，巴布亞紐幾內亞將在與澳洲達成協議前先與美國簽署國防協議，儘管反對黨擔心此舉可能讓中國不安，但俄烏戰爭凸顯軍事能力的重要性。

路透報導，這個太平洋島國明天將迎接美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、印度總理莫迪（Narendra Modi）和紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）等太平洋島國領袖來訪。

儘管莫迪的訪問預計將著重貿易，布林肯仍將與巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）簽署國防合作協議（DCA）。

巴布亞紐幾內亞政府昨天發表聲明指出，這項國防協議將提升巴紐的國防基礎設施和能力。

聲明表示，這項協議「不會阻止巴紐和包括中國在內的其他國家合作」，凸顯在美中戰略競爭中選邊站的政治敏感性。

巴紐表示，這項國防合作協議旨在建立防衛能力，因為「未來無可避免」會發生邊界爭端。

聲明並提及俄羅斯入侵烏克蘭：「巴布亞紐幾內亞沒有敵人，但做好準備是值得。」

中國是太平洋島國基礎設施的主要提供者，一直尋求加強其安全角色。先前中國與索羅門群島（Solomon Islands）簽署安全協定，美國及其盟友批評北京意圖。

幾內亞 布林肯 北京

上一則

WHA開議 譚德塞盼達成「歷史性」新大流行病協議

延伸閱讀

印度總理莫迪將於G7場邊會見澤倫斯基 俄烏戰爭以來兩人首會

印度總理莫迪將於G7場邊會見澤倫斯基 俄烏戰爭以來兩人首會
拜登預告拜習會 時間未定 官員透露：決定權在中國

拜登預告拜習會 時間未定 官員透露：決定權在中國
白宮：布林肯將代替拜登出訪巴布亞紐幾內亞

白宮：布林肯將代替拜登出訪巴布亞紐幾內亞
布林肯希望在「不久的將來」訪華 中美談了卻遇冷

布林肯希望在「不久的將來」訪華 中美談了卻遇冷

熱門新聞

一對亞裔母子的床邊對話感動千萬人。(擷自Breitbart News影片)

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

2023-05-14 15:35
泰國前總理塔信么女、國會最大在野黨「為泰黨」總理候選人之一貝東塔。(美聯社)

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

2023-05-14 17:03
示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手

2023-05-18 14:05
烏克蘭總統澤倫斯基(左)突訪巴黎，爭取歐盟成員國支持，受到法國總統馬克宏歡迎。(歐新社)

馬克宏會見澤倫斯基 稱俄羅斯挫敗「已成中國附庸」

2023-05-14 21:21
英國哈利王子的發言人17日表示，哈利與妻子梅根還有她母親，在紐約參加完頒獎典禮後，與狗仔隊捲入一場「近乎災難性」的飛車追逐，多次差點碰撞「險些釀成大禍」。（美聯社）

哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全

2023-05-17 20:48
哈利（左）與梅根恐怕再也回不去皇室，有可能真的會變局外人。（路透資料照片）

兩代英王態度大不同？查理想跟哈利和解 威廉死不願

2023-05-14 19:26

超人氣

更多 >
天氣太熱睡不著 男大生「1妙招」花7美元冷氣吹到爽

天氣太熱睡不著 男大生「1妙招」花7美元冷氣吹到爽
27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母
17歲華女 獲哈佛、耶魯等名校搶人

17歲華女 獲哈佛、耶魯等名校搶人
染菌眼藥水致死令下架 部分華人藥房不知情仍在售賣

染菌眼藥水致死令下架 部分華人藥房不知情仍在售賣
連鎖零售商 退出全美大城市

連鎖零售商 退出全美大城市