稱「俄烏戰爭凸顯軍事能力的重要」 巴紐將與美簽署國防協議

巴布亞紐幾內亞21日表示，布林肯將與巴布亞紐幾內亞總理馬拉普簽署國防合作協議（DCA）。（Getty Images）

巴布亞紐幾內亞 今天表示，巴布亞紐幾內亞將在與澳洲達成協議前先與美國簽署國防協議，儘管反對黨擔心此舉可能讓中國不安，但俄烏戰爭凸顯軍事能力的重要性。

路透報導，這個太平洋島國明天將迎接美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）、印度總理莫迪（Narendra Modi）和紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）等太平洋島國領袖來訪。

儘管莫迪的訪問預計將著重貿易，布林肯仍將與巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）簽署國防合作協議（DCA）。

巴布亞紐幾內亞政府昨天發表聲明指出，這項國防協議將提升巴紐的國防基礎設施和能力。

聲明表示，這項協議「不會阻止巴紐和包括中國在內的其他國家合作」，凸顯在美中戰略競爭中選邊站的政治敏感性。

巴紐表示，這項國防合作協議旨在建立防衛能力，因為「未來無可避免」會發生邊界爭端。

聲明並提及俄羅斯入侵烏克蘭：「巴布亞紐幾內亞沒有敵人，但做好準備是值得。」

中國是太平洋島國基礎設施的主要提供者，一直尋求加強其安全角色。先前中國與索羅門群島（Solomon Islands）簽署安全協定，美國及其盟友批評北京 意圖。