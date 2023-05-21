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希臘大選料無明確贏家 7月恐舉行第2次投票

中央社／雅典21日綜合外電報導
根據民意調查顯示，由總理米佐塔基斯領導的「新民主黨」支持率在31-38%之間，目前處於領先地位。圖為希臘總理兼新民主黨領袖米佐塔基斯在希臘雅典的投票站投票。（美聯社）
根據民意調查顯示，由總理米佐塔基斯領導的「新民主黨」支持率在31-38%之間，目前處於領先地位。圖為希臘總理兼新民主黨領袖米佐塔基斯在希臘雅典的投票站投票。（美聯社）

希臘今天大選投票，預料不太可能產生明確贏家，若各政黨未能同意組成聯合政府，預料會在7月舉行第2次投票。

民意調查顯示，執政的保守派「新民主黨」（New Democracy）目前處於領先地位，但因希臘選舉制度的改變，意味新民主黨可能無法贏得絕對多數。

此次選舉擁有投票權的選民不到1000萬人。投票結束後，由6家民調機構所做的出口民調結果預定在格林威治時間19時公布。

由總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）領導的「新民主黨」支持率在31-38%之間；居次的是反對派「激進左派聯盟」（Syriza），支持率落後4至7個百分點。民調專家表示，任何政黨需要超過45%的支持率才能穩當獲勝。

生活成本危機已成為競選活動的核心議題，各政黨試圖藉著提高基本薪資、創造就業機會等承諾來吸引選民。物價飆漲對希臘人已造成深遠影響，其生活水平在長達10年的債務危機中已大幅下降。

投票結果若沒有明確贏家，各政黨間將展開幾天的協商，為籌組聯合政府找出共同基礎。

希臘「領先報」（Proto Thema）在頭版社論中說：「今天投票是一場公投，其結果若不是促成政治穩定，就是一個無舵政府的開端。」

如果沒有任何政黨直接獲勝，希臘總統薩克拉洛普魯（Katerina Sakellaropoulou）將給予得票前3名的政黨各3天時間來組成政府。

若各黨都失敗了，薩克拉洛普魯將任命一個看守政府，希臘將在大約一個月後舉行新的選舉。

投票 民調 民主黨

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