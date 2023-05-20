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敘利亞總統重返阿拉伯峰會 獲沙烏地王儲熱烈歡迎

中央社／吉達19日綜合外電報導
敘利亞總統阿塞德在阿拉伯聯盟峰會上受到熱烈歡迎。(路透資料照片)
敘利亞總統阿塞德在阿拉伯聯盟峰會上受到熱烈歡迎。(路透資料照片)

敘利亞總統阿塞德今天在阿拉伯聯盟（Arab League）峰會上受到熱烈歡迎，在一場多年來排斥他的領袖們所召開的峰會上贏得沙國王儲的擁抱；不過美國和其他西方強權反對這樣的政策轉向。

路透報導，阿拉伯聯盟峰會在沙烏地阿拉伯港市吉達（Jeddah）舉行，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）拋開敵意，與眉開眼笑的阿塞德（Bashar al-Assad）握手。原先敵意來自阿塞德為了打擊敘利亞內戰中的敵人，曾依靠什葉派的伊朗和俄羅斯的支持。

這場峰會展現了沙烏地在全球舞台上加倍發揮影響力，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也出席。穆罕默德．沙爾曼重申，利雅德已經準備好針對俄烏戰爭居中斡旋。

一度深受美國影響的石油大國沙烏地，過去一年在阿拉伯世界肩負起外交領導者角色，不僅與伊朗恢復邦交、歡迎敘利亞重返阿拉伯世界，還居中協調蘇丹內亂。

許多阿拉伯國家希望阿塞德如今將採取行動，來讓敘利亞與什葉派的伊朗保持距離。但阿塞德致詞時僅表示，敘利亞「過去、現在和未來都是阿拉伯主義」，而未提及數十年來一直是敘國密切盟友的伊朗。

阿拉伯國家12年前將敘利亞停權後，敘國衝突演變為內戰，並造成35萬多人喪生。穆罕默德．沙爾曼今天說，他希望敘利亞「重返阿拉伯聯盟後，能促使其危機終結」。

穆罕默德．沙爾曼還表示，沙烏地「不會允許我們區域淪為衝突之地」，「多年的痛苦掙扎」已經翻開新頁。

但華府已表達反對與阿塞德關係邁向正常化的任何行動，主張必須先在政治手段解決敘利亞衝突方面取得進展。

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