英國首相身家暴跌逾6000萬 不過仍居富豪榜

英相蘇納克和他的妻子阿克莎塔。(路透資料照片)

路透報導，英國 首相蘇納克（Rishi Sunak）和妻子阿克莎塔穆爾蒂（Akshata Murthy） 的財富在過去一年大幅縮水，但其財富仍達5.29億英鎊(約6.69億美元)，位列國家富豪榜第275位。

根據「星期日泰晤士報」富豪榜，蘇納克夫婦現在排名第275位，低於去年的第222位，原因是他們持有由阿克莎塔父親創立的印度 IT巨頭Infosys的股價 下降。

蘇納克本人作為首相，年薪16.5萬英鎊(約20.9萬美元)。而他的個人財富經常成為反對派政客的攻擊對象，指蘇納克夫婦奢華生活「離地」。

他也是史上入主唐寧街10號之中最富有的人，但他表示人們不應該拿他的財富來對付他。蘇納克去年曾說：「我認為在我們國家，我們判斷人不是通過他們的銀行帳戶，而是通過他們的性格和行為來判斷他們。是的，我真的很幸運能處於現在的處境，但我不是天生如此。」

近日他亦捲入懷疑漏報利益風波，遭國會監管部門調查。

彭博資訊報導，阿克莎塔持有Infosys 0.94%股權。該公司17日股價收跌9.7%，是2020年3月以來最大跌幅，原因是該公司在發布的財測勾勒出印度科技業的負面展望後，遭許多券商調降評級。

儘管這筆帳面損失的金額達到4900萬英鎊（約6100萬美元）左右，但僅是蘇納克家族財富的一小部分（阿克莎塔的股權價值仍超過4.5億英鎊），但這也凸顯英相和苦於生活成本危機的英國平民百姓之間，有著很大的鴻溝。

蘇納克上月申報的財務細節顯示，他過去三年在英國繳了超過100萬英鎊的稅，而他的股票和資本利得遠大於他從政的收入。