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台、印度資安專家研討會 聚焦AI運用防禦能力

中央社／新德里19日專電
來自陽明交通大學、成功大學、台灣科技大學、中正大學的共7位台灣資安學者專家，18日至19日在印度查摩（Jammu）與印方專家舉行兩天研討會，討論如何運用人工智慧（AI）提升資安防禦能力。（台灣訪團提供）
來自陽明交通大學、成功大學、台灣科技大學、中正大學的共7位台灣資安學者專家，18日至19日在印度查摩（Jammu）與印方專家舉行兩天研討會，討論如何運用人工智慧（AI）提升資安防禦能力。（台灣訪團提供）

台灣與印度資安學者、專家最近舉辦為期兩天的研討會，討論如何運用人工智慧（AI）提升資安防禦能力，包括AI本身也被攻擊的防禦方法，雙方同意未來持續加強連繫與合作。

資安研討會於18日至19日在印度理工學院查摩分校（IIT Jammu）舉行，台灣團是由陽明交通大學講座教授林盈達率領，團員包括來自陽明交通大學、成功大學、台灣科技大學、中正大學的共7位專家，並有台灣駐印度代表處科技組組長王金燦等官員協同與會。

印方代表來自印度理工學院（IIT）的德里、孟買、查摩等多所分校及國家級研究單位。

根據研討會議程，雙方研討主題包括網路安全、威脅情資、物理層安全、惡意程式分析、人工智慧安全、入侵檢測、假訊息防治等。

林盈達告訴中央社，台灣團此行主要目的是與印方教授及專家建立「人對人」的搭配，透過共同的興趣與互補的強項一起進行研究。同時，中正大學也與印度理工查摩分校簽署合作備忘錄，陽明交大與台灣科技大學的代表也有簽署意願。

身兼國家資通安全研究院副院長的林盈達說，雙方學者專家當中，可能有人也參與國家資安政策或技術支援，因此研究的成果也可落實到政府的資安系統中。

林盈達補充，印度與台灣同樣面臨外來的網路攻擊和假訊息散播，因此很希望把人工智慧（AI）應用在資安防禦，與台灣加強交流。

本場研討會是依據在國科會與印度科技部（DST） 在2022年12月上旬辦理的第11屆台印度雙邊科技合作聯席會議決議辦理，本次研討會是疫情結束後辦理的第2場雙邊研討會，第1場是雙邊智慧醫療研討會，已於5月8日至9日在台中榮民總醫院舉辦完畢。

印度 資安 人工智慧

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