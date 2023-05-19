飛機失事2周後尋獲4名倖存孩童？哥倫比亞總統刪推文認「未經證實」

哥倫比亞5月初發生一架載有7人的飛機失事，佩特羅總統原本17日在推特宣布找到了4名倖存的孩童，但隔天刪掉了推文，並補充指出相關報告未經證實，搜索仍在繼續中。（Getty Images）

哥倫比亞5月初發生一架載有7人的飛機失事，佩特羅總統（Gustavo Petro）原本17日在推特宣布找到了4名倖存的孩童。但根據路透與俄羅斯 官媒RT的報導，佩特羅總統隔天刪掉了推文，並補充指出相關報告未經證實，搜索仍在繼續中。

此前新聞報導，這架衛報報導，這架失事的塞斯納206（Cessna 206）型飛機往返於阿拉拉夸拉（Araracuara）和聖何塞德爾瓜維亞雷（San Jose del Guaviare），1日凌晨因引擎故障發出警報，隨後便墜毀在茂密的叢林之中。

佩特羅原本在推文表示，多虧了哥國武裝部隊軍人的艱苦搜索，分別為13歲、9歲、4歲和一名11個月大嬰兒等4名孩童被發現還活著。當時的新聞則稱飛行員在內的另外3名成年人在墜機時便身亡，遺體在飛機殘骸內被發現。

不過，佩特羅總統宣布消息後，媒體聯繫的軍方消息人士就提出異議，孩童的親人也否認他們獲救。佩特羅總統18日決定把這條推文刪了，理由是孩子們平安的消息是由國營哥倫比亞家庭福利研究所 （ICBF）向他報告的，但「尚無可能證實（兒福機構）提供的資訊」。

佩特羅總統表示，「我對發生的事情感到抱歉，軍方對與原住民社群 將繼續不辭辛勞尋找，把正在等待的新聞帶給國家」。他寫道，「目前除了繼續搜索直到找到他們外，沒有其他優先事項，孩子們的生命最為重要」。

UPDATE: The fate of four children who were missing after a plane crash in Colombia was unclear after President Gustavo Petro deleted a Tweet saying they had been found alive, adding in a new message that reports of their discovery were unconfirmed https://t.co/oE2kYRbTEd https://t.co/UD9jiJmme2 — Reuters (@Reuters) May 18, 2023