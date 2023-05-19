義大利北部洪災已釀11死 F1賽事取消

義大利艾米利-羅馬那大區豪雨成災，一級方程式賽車伊摩拉大獎賽被迫取消。（路透）

大洪水 近日侵襲義大利 北部艾米利-羅馬那大區（Emilia-Romagna），義大利地方當局表示，淹沒社區和農田，造成至少11人死亡，一級方程式賽車伊摩拉大獎賽（Imola Grand Prix）被迫取消。

中央社引述法新社報導，艾米利-羅馬那大區兩天來豪雨成災，導致近24條河流潰堤，大片地區被淹沒，數千名居民撤離。

切塞納（Cesena）淹水一度高達1.5公尺，居民馬爾多拉（Davide Maeldolla）清理淹水的屋子時表示：「我們從（2樓）的窗戶看到水勢不斷漲上來，直升機整夜盤旋救人。居民阿馬多里（Edoardo Amadori）說：「我從1979年就住在這裡，有遇過洪水，但從沒有見過這種情況。」

鄰近的福里（Forli）同樣災情慘重，市長扎提尼（Gian Luca Zattini）表示，福里「一片狼藉、滿目瘡痍、痛苦不堪」。福里位於大區首府波隆那（Bologna）東南方。扎提尼表示：「這是世界末日。」

大區當局證實11人死亡，其中多數罹難者在福里和切塞納一帶。共有41座城市遭洪水侵襲，通報塌方的城市甚至更多。

農業團體「農牧協會」（Coldiretti）指出，有超過5000座農場泡在水中，不僅許多牲畜淹死，數萬公頃的葡萄園、果樹、蔬菜和穀物都被淹沒。