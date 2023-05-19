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知情人士：澤倫斯基將現身日本廣島 親自參加G7峰會

戰爭、經濟、地緣政治 G7峰會挑戰多

編譯周辰陽／綜合報導
日本廣島舉行G7峰會，當地展示G7領導人峰會的廣告。（路透）
日本廣島舉行G7峰會，當地展示G7領導人峰會的廣告。（路透）

日本首相岸田文雄18日與參加Ｇ7廣島峰會的美國總統拜登、英國首相蘇納克與義大利總理梅洛尼分別舉行雙邊會談，主題聚焦在俄國和中國的威脅與挑戰。日本與英國、義大利已同意共同開發次世代戰機，岸田與英義兩國領袖商定為確實推進此事而協調。

岸田與蘇納克會談，就加強在防務、貿易和科學技術等方面的合作達成共識。安全保障領域的合作成為議題。圍繞日本倡導的「自由開放的印度太平洋」，確認與加強對印太地區參與的英國之間的合作。

在與梅洛尼的會談中，雙方就繼續支援烏克蘭以及對俄制裁的必要性交換意見。岸田就成功舉辦峰會尋求合作，還擬共享無法容忍俄羅斯威脅使用和使用核武器的想法。此外，岸田力爭共享自己倡導的「無核武世界」理念。

Ｇ7峰會舉行地點廣島市，距離中國不過1200公里。14億人口的廣大市場，對Ｇ7會員國拚經濟都很重要，如何保持距離、「不過度依賴」中國市場，同時不惹惱北京，是Ｇ7領袖的一大挑戰。

攘外必先安內，籌組抗中聯盟的美國總統拜登，正為了聯邦政府債務可能違約的問題焦頭爛額，甚至取消原定的南太行，被批為外交敗筆。在Ｇ7峰會，其餘六國唯美國馬首是瞻，拜登得說服盟友，美國可以保持國內財經事務井然有序，同時在抗俄反中戰線上取得進展。

智庫「大西洋理事會」地緣經濟中心資深主任李普斯基表示：「很少見到債限、俄羅斯、烏克蘭、中國的問題，全都在這次Ｇ7峰會到了緊要關頭，實在是非比尋常。這說明了Ｇ7存在的意義，但過去Ｇ7峰會往往有一個聚焦的主題，不是經濟、就是地緣政治或軍事。沒有一次峰會……除了這一次，所有議題全部都同時冒出來了」。

另外，鑽石出口每年為俄羅斯賺進數十億美元，一位歐盟官員18日表示，G7領袖將在峰會上討論制裁俄羅斯的鑽石貿易，希望進一步切斷莫斯科用於烏克蘭戰爭的資金。但他補充說，G7不太可能就這項經濟敏感議題在日本達成一項最終協議。

同時，南韓總統辦公室18日宣布，南韓總統尹錫悅21日將於日本廣島與岸田文雄舉行峰會，距上次岸田文雄訪韓會面時隔僅兩周。韓媒推測，美日韓峰會也可能在同天舉行。

日本 俄羅斯 拜登

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