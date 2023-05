有信心當上泰國總理 前進黨黨魁皮塔宣布聯合政府計畫

CNN與曼谷郵報18日報導,泰國 前進黨黨魁皮塔(Pita Limjaroenrat)宣布了聯合政府計畫,將在8個政黨的313名眾議員 當選人支持下,讓自己獲選為新任總理與組織聯合政府。

皮塔跟聯盟政黨領導人在曼谷大倉新頤酒店(Okura Prestige Bangkok Hotel)舉行的記者會上表示,「我要感謝人民投下的所有選票,這代表了希望與渴望改變,新政府將以誠信工作,成為所有泰國人民的政府」。

皮塔還說,因為前進黨在大選成功贏得最多眾議院席位,全體聯盟政黨已經同意支持他成為新總理。

根據皮塔的說法,8個政黨將為組建政府制定諒解備忘錄,概述各黨合作與處裡國家、政治、經濟與社會危機的指導原則,細節將在標誌著2014年軍事政變9周年的22日公開。同時,聯盟各黨也將建立工作小組,除了推動從看守政府過渡到新政府,還會考慮其他政黨加盟的可能性。

除了皮塔掛帥的前進黨外,其他7個執政友黨分別是為泰黨、泰建泰黨(Thai Sang Thai)、民族黨(Prachachat)、泰自由黨(Seri Ruam Thai)、為泰聯合力量黨(Pheu Thai Ruam Palang,暫譯)、公平黨(FAIR)與新力量黨(Plung Sungkom Mai)。

根據泰國現行憲法,贏得總理選舉將需要至少376名參眾議員的支持。皮塔表示,有一個團隊已經就位,將爭取支持以確保聯盟可以取得執政的足夠席位,並指聯盟各黨的313名眾議員「肯定將能夠組建新政府」,也表達自己有信心,國會將投票 同意他成為第30任泰國總理。

Move Forward Party (MFP) leader Pita Limjaroenrat has announced a plan to be elected as the new prime minister and form a coalition government, with the support from 313 MPs-elect from eight political parties. https://t.co/N5AUt240iX pic.twitter.com/7tFU3HCqsD