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國債未解 拜登亞洲行縮水 訪澳、巴紐行程臨時取消

記者顏伶如、編譯周辰陽／綜合報導
美國總統拜登（左）去年9月邀請索羅門群島和巴紐總理等太平洋島國領袖到白宮，原定下周回訪卻因債限問題取消行程。（美聯社）
美國總統拜登（左）去年9月邀請索羅門群島和巴紐總理等太平洋島國領袖到白宮，原定下周回訪卻因債限問題取消行程。（美聯社）

美國總統拜登與兩黨國會領袖16日在白宮協商政府舉債上限問題，雖有進展但未達共識。白宮隨即宣布拜登將縮短亞洲行，17日啟程赴日本出席七大工業國集團（G7）高峰會，但取消會後訪問澳洲和巴布亞紐幾內亞行程，提早返回華府協商債限問題。澳洲總理艾班尼斯則表示，原定在雪梨舉行的四方安全對話（Quad）峰會也將取消。

白宮說，拜登17日將啟程前往日本廣島參加G7峰會，但提前在21日返國，以便與國會領袖繼續磋商，確保國會在期限前採取行動，避免美國陷入債務違約。

拜登原本計畫在廣島峰會結束後，轉往澳洲雪梨與Quad成員日本、澳洲、印度領袖會面，並在巴布亞紐幾內亞停留，但這兩站行程已取消。艾班尼斯表示，Quad峰會將改在G7廣島峰會場邊舉行。

Quad被視為美國抗衡中國的機制，拜登巴紐行則預定和巴紐總理馬拉普簽署國防協議，加強亞太區域合作與中國競爭。如今債限問題顯然已拖累拜登抗中行動。

第一次有美國現任總統訪問太平洋島國本該值得載入史書，作為東道主的巴布亞紐幾內亞忙著動員1000名維安人員，其他17國的領導人只為了跟拜登會面三小時都同意出國。

紐約時報分析，拜登取消後續行程就是美國國內政治破壞美國的外交政策，還是在關鍵時刻與關鍵地區。分析家與外交官警告，華府最近才在亞太地區展開對抗中國影響力的布局，對美方不可靠跟失能的擔憂將死灰復燃。

約翰霍普金斯大學全球事務教授布蘭茲指出，就美國的持續力而言，拜登為債限談判縮短出訪的舉動會增強揮之不去的疑慮，「中國會拿這件事大做文章，該區域國家接收到的訊息會是，『你不能指望一個連基本治理都有障礙的國家』。」

美方官員將拜登取消行程說成延後，但總統大選即將起跑，拜登要重新安排行程跑一趟南太，幾乎是不可能。白宮強調，最後一刻的變卦不會反映承諾轉弱。但是對於許多人來說，這種美式保證帶著一股似曾相識的既視感。

2013年時任美國總統的歐巴馬缺席APEC峰會，以處理共和黨挑起的聯邦政府停擺。中國國家主席習近平主導議程，宣稱「亞太的繁榮不能沒有中國」。從那時起，對美國矢言重返亞洲的疑慮一直沒有平息，特別是南太平洋島國，美國尚未證明跟大陸一樣穩定存在與建設性。

紐西蘭梅西大學安全研究高級講師波爾斯指出，現在有種才剛開始的感覺：「信任是太平洋地區的圭臬，建立信任需要持之以恆，靠得住、不缺席」。

拜登 澳洲 白宮

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