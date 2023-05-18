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27次登頂聖母峰 53歲雪巴人創紀錄

編譯中心／綜合17日電
尼泊爾雪巴人卡米．瑞塔（圖）17日第27次成功登頂聖母峰。圖為他2019年第24次登頂成功，打破當時的世界紀錄。（路透）
尼泊爾雪巴人卡米．瑞塔（圖）17日第27次成功登頂聖母峰。圖為他2019年第24次登頂成功，打破當時的世界紀錄。（路透）

尼泊爾雪巴人卡米．瑞塔（Kami Rita Sherpa）今天第27次成功登頂聖母峰，刷新攀上世界最高峰次數最多的紀錄。

中央社引述法新社報導，53歲的卡米．瑞塔2018年第22次攀上聖母峰後，超越他和兩名已退休雪巴人共同保持的紀錄，成為在聖母峰登頂次數最多者，並一直保有這個頭銜。不過，46歲的帕桑．達瓦（Pasang Dawa Sherpa）5月14日第26次登頂聖母峰，追平卡米．瑞塔的紀錄。如今，卡米．瑞塔再次獨享尊榮。

做嚮導超過20年的時間，卡米．瑞塔1994年首度攀上8848公尺的聖母峰。從那次開始，他幾乎每年都有登頂聖母峰的紀錄，並數次帶領先遣部隊架繩開路前往世界最高峰。

卡米．瑞塔1970年出生在喜馬拉雅山村莊泰姆（Thame），當地被譽為成功登山者的搖籃。

在成長過程中，他看父親、兄長穿上登山裝備，當探險隊的嚮導，不久後也跟隨他們的腳步，擔任嚮導。

2019年，他曾在6天內兩度登頂聖母峰。

世界10大高峰中，有8座是在尼泊爾，每年春天氣候溫暖、通常風勢和緩之際，都會吸引數百名登山者到訪。

當局今年發出478張許可給外國登山者，登山證的費用是1萬1000美元，而攀登聖母峰的總開銷約落在4萬5000美元至20萬美元間。

由於大多數登山者需要一名嚮導，今年一直持續到6月初的登山季，攀登聖母峰的人將超過900人，這將寫下紀錄。

尼泊爾嚮導通常是來自聖母峰附近村落的雪巴人，他們因為要背負裝備和食物、架繩、修理梯子而冒著巨大風險，被視為尼泊爾登山產業的重要支柱。

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