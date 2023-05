泰國選舉聯合政府籌組中 前總理塔信：為泰黨不支持傷害君主制的行動

彭博新聞17日報導,泰國 前總理塔信(Thaksin Shinawatra)表示,他在大選支持的為泰黨(Pheu Thai)將不會支持任何可能傷害君主制的行動。

塔信支持的政治勢力在選舉佔據主導地位長達20年,小女兒貝東塔此次代表為泰黨參選,但該黨卻爆冷屈居第二,落後42歲商人皮塔掛帥的前進黨,隨後同意加入前進黨帶頭的聯合政府。

塔信在選後首度公開講話中,宣告反對派大勝的結果是民眾反對軍方「權力過大」,但同時也讓他的家族跟前進黨修訂「冒犯君主罪」的計畫保持距離。他在回應為泰黨怎麼不碰王室議題的相關問題時表示,「為泰黨與欽納瓦家族的立場是我們尊重與熱愛君主制度」。

塔信告訴記者,「其他人要怎麼看待不是我能控制的,我就是我,我願意受到批評,因為我不是為了對君主制做什麼壞事而戰的,我只是為了政治勝利而戰」。

彭博新聞指出,這一個問題在泰國政壇建制派內部面臨著堅決的抵抗,而塔信的立場則對此劃清了界線。儘管為泰黨等親民主團體都很期待重返執政,但他們也保持著謹慎的態度,以免激起過去十年領導過針對他們政變的軍方派系強烈反應。

塔信受訪時也重申了自己計畫7月返國的發言,「我已經做了決定,我不關心別的事情。我在海外已經待了17年,就好像身處一座大監獄 」。

