泰國選舉聯合政府籌組中 前總理塔信：為泰黨不支持傷害君主制的行動

泰國前總理塔信。資料照片。（路透）

彭博新聞17日報導，泰國 前總理塔信（Thaksin Shinawatra）表示，他在大選支持的為泰黨（Pheu Thai）將不會支持任何可能傷害君主制的行動。

塔信支持的政治勢力在選舉佔據主導地位長達20年，小女兒貝東塔此次代表為泰黨參選，但該黨卻爆冷屈居第二，落後42歲商人皮塔掛帥的前進黨，隨後同意加入前進黨帶頭的聯合政府。

塔信在選後首度公開講話中，宣告反對派大勝的結果是民眾反對軍方「權力過大」，但同時也讓他的家族跟前進黨修訂「冒犯君主罪」的計畫保持距離。他在回應為泰黨怎麼不碰王室議題的相關問題時表示，「為泰黨與欽納瓦家族的立場是我們尊重與熱愛君主制度」。

塔信告訴記者，「其他人要怎麼看待不是我能控制的，我就是我，我願意受到批評，因為我不是為了對君主制做什麼壞事而戰的，我只是為了政治勝利而戰」。

彭博新聞指出，這一個問題在泰國政壇建制派內部面臨著堅決的抵抗，而塔信的立場則對此劃清了界線。儘管為泰黨等親民主團體都很期待重返執政，但他們也保持著謹慎的態度，以免激起過去十年領導過針對他們政變的軍方派系強烈反應。

塔信受訪時也重申了自己計畫7月返國的發言，「我已經做了決定，我不關心別的事情。我在海外已經待了17年，就好像身處一座大監獄 」。