全球883人被處死：「2022世界死刑報告」處決創5年新高

伊朗名列死刑執行的全球第一，576人中有279人是「謀殺罪」、255人是「毒品」相關、21人是「強暴」性犯罪、18人則是被以「涉及國家安全、與神為敵」的罪名處死。圖為2011年在伊朗被絞刑的囚犯。 （美聯社）

「全球有20個國家，在去年總共處決了883人，近5年的飆升新高...」國際特赦組織在5月中公開全球死刑報告，調查數據顯示2022年一整年的死行處決人數，從2018年以來創下新高紀錄，比2021年的579人增加了53%。之中，以伊朗 的576人、沙烏地阿拉伯的196人，成為世界上死刑殺人最多的國家。背後的原因和各國國內情勢有關，也和世界各國針對「毒品 犯罪」的重刑有所影響，但實際上欠缺公正司法體系與法律救濟的管道，大量的死刑執行仍是世界人權處境的隱憂；另一方面相關數據幾乎不透明的中國，在調查報告中也推測，恐怕有「千人規模」遭到處死。

根據「國際特赦組織」（Amnesty International，AI）公布的報告，2022年已知在全球20個國家，總共有883人被執行死刑，比2021年的579件增加了53% ，也是從2018年的690件以來，近5年最多人被處死的記錄。

2022年處死的883人，依照國家和死刑件數多寡，前5名分別是：伊朗（576人）、沙烏地阿拉伯（196人）、埃及（24人）、美國（18人）、新加坡 （11人）。之中伊朗和沙烏地阿拉伯不僅是處死人數最多，也是對比去年增加數量最多的國家：伊朗從2022年的314人增加到576人；阿拉伯則是65人增加到196人，是近30年來阿拉伯最高的死刑人數，而且在2022年發生「單日處決81人」的最高記錄。

伊朗名列死刑執行的全球第一，576人中有279人是「謀殺罪」、255人是「毒品」相關、21人是「強暴」性犯罪、18人則是被以「涉及國家安全、與神為敵」的罪名處死。

伊朗的死刑案例增加，背後原因之一和2022年伊朗國內的「艾米尼之死」抗爭有關。22歲女性艾米尼（Mahsa Amini）在去年9月因戴頭巾方式「不符」服裝規定，遭伊朗指導巡邏隊（俗稱「道德警察」）強制逮捕，艾米尼被拘留期間，又在「不明原因」下喪生，疑似遭到警察毆打昏迷後死亡，事件引發了伊朗社會的怒火，延燒成了全國性的抗爭。

儘管伊朗當局後來以聲稱要「解散道德警察」的方式試圖平息怒火，虛晃一招後最終仍無下文；在抗爭爆發後的下半年，伊朗政府更是大量抓捕、同時以判處死刑做為鎮壓工具的案例增加，而這些有執行處決的案例中，也有被以模糊的「反真主罪」、「與神為敵」的名義，在沒有公正公開的司法審判下遭到處死。

2015在，在加州的死囚牢房。 （美聯社）

名列第二的沙烏地阿拉伯，處死的196人中絕大多數和政治、涉及恐怖主義等有關，有85人是因「恐怖主義」罪名處死，另外2022年3月發生的單日處決81人，在這之中就有41人是因為涉及什葉派、反政府活動而殺死。

另一個報告中特別關注的亞洲國家是新加坡。2022年新加坡恢復執行死刑（同一年中包括新加坡在內，還有緬甸、阿富汗、科威特、以及巴勒斯坦共5國恢復執行），死刑主要針對的是「毒品犯罪」。然而新加坡的死刑爭議，是針對這些所謂的毒品案件，在欠缺調查、合理審判和司法救濟的過程，直接就將人送上絞刑台；2022年一名IQ只有69的「運毒犯納根」之死，就成為國際譴責、以及聯合國人權專家呼籲徹底改善的案例。

智商只有69的馬來西亞印度裔男子納根（Nagaenthran K Dharmalingam），2009年因為走私42.72克的海洛因到新加坡而被判死刑，最後於2022年4月27日執行。納根之死突顯新加坡司法制度的盲點，也未給予納根應有的完整調查與申訴，在「運毒必須死」的正義想像下迅速了結了這樁毒犯死刑案；而在時隔將近一年後，2023年4月新加坡又有一起「大麻死囚」譚加拉朱的死刑執行，一年來司法結構的問題仍在不斷重複。

值得一提的是，AI的報告中特別註明，外界無法確切掌握死刑數據的國家——中國——因為數據和司法紀錄不透明、官方亦不向外界透露資料，很難掌握實際上的死刑數據。但根據AI長年的調查和推估，中國至少有「千人被處死」，倘若資料屬實，將會是全球第一大的死刑執行國。其他無法取得資料的，還包括北韓、越南、敘利亞、阿富汗、伊拉克（已知2022年11人處死，但尚有其他未能證實的更多案例數據）等國，而像中國和北韓這樣完全隱蓋資料的國家，在這份調查報告中就只能做為特殊案例，未列入全球國家排行。

新加坡「大麻死囚」譚加拉朱被處死後的燭光紀念會。 （歐新社）

圖為2008年的檔案圖，中國雲南的一家法院判處一名毒販死刑。（歐新社）

另一個值得留意的國家是俄羅斯。俄國原本在1996年加入歐洲理事會之後，簽署了「歐洲人權公約第6號議定書」，因而從此限制執行死刑，俄羅斯就從1996年以來未再執行處決。俄羅斯曾是有名的「廢死之國」，普丁掌權之後，儘管對於死刑的限制禁令頗有微詞，但仍未在司法制度上恢復死刑；不過在2022年2月發動入侵烏克蘭，俄國也在隨後的3月退出歐洲理事會、同年9月也不再是「歐洲人權公約」的成員國——外界也因此擔心，俄羅斯在沒有制約之下，未來不排除可能恢復死刑，但就算有，恐怕也會和中國一樣，讓外界難以確切掌握實情。

綜合近5年的資料，全球死刑處決的人數為：2018年690人、2019年657人、2020年483人（數字的下降，與疫情的影響有關）、2021年579人、到2022的883人。

儘管處決人數大幅上升，不過判決的案例數變動不大，2021年2052件小幅度下降到2022年的2016件。此外，廢除死刑的國家總數，則是在2022年有所增加，包括哈薩克、中非共和國、巴布亞紐幾內亞、西非的獅子山共和國，4個國家對所有罪行廢除死刑，全球廢死的國家總數新增到112國。