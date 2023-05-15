前進黨掃街謝票 選民盼組閣為泰國帶來新希望

泰國前進黨在國會眾議院選舉拿下最多席次有望組閣，前進黨主席皮塔（著白色襯衫者）15日傍晚帶著曼谷的眾議員當選人在曼谷老城區以車隊掃街謝票。（中央社）

泰國 大選昨天登場，新興且具有改革理想的前進黨拿下最多席，將有望組閣。前進黨今天在曼谷老城區以車隊掃街謝票，人潮把馬路擠到水洩不通，前進黨的勝選為泰國選民帶來了新的希望。

泰國國會眾議院選舉昨天登場，今年的選民共有5228萬餘人，這是泰國在2014年軍政事變後第二次的國會大選，現任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）在2014年5月政變上台，2019年透過選舉制度成為民選總理，帕拉育在位超過8年，泰國民眾早已民心思變。

最大在野黨為泰黨（Pheu Thai）在此次選舉中最被看好，選前多個民調顯示為泰黨支持率始終保持領先，前進黨（Move Forward）緊追在後，沒想到昨天選舉票數開出來，前進黨一舉囊括151個席次，成為最大黨。

前進黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat） 今天宣佈前進黨將和為泰黨以及其他小黨包括民族黨（Prachachat）、泰建泰黨（Thai Sang Thai）以及自由泰黨（Liberal Thai）結盟，組成聯合政府。

清新且具有改革理念的前進黨在像曼谷這樣的都會區特別受歡迎，曼谷33席區域眾議員 前進黨橫掃了32席，皮塔今天傍晚帶著32位當選人從民主紀念碑前以車隊掃街方式沿路謝票，這是前進黨勝選後首個謝票活動，吸引無數支持者包圍車隊，沿路尖叫拍照，或爭相跑到車子前獻花和要皮塔的簽名，把老城區擠得水洩不通。

皮塔的車隊接著停在曼谷市政府前，皮塔對著現場上千名支持者發表簡短演說，他表示，新的一天已經來臨，新的一天為泰國帶來希望和光明，只要大家攜手，什麼都有可能實現，「 此刻是我人生最榮幸的一刻，去服務民眾。」

皮塔今天早上已經表示他準備好擔任總理，他也向群眾保證，所有前進黨在選前許下的承諾和計畫都會實現，「 前進黨組閣是確定的！」

曼谷帕卡農（Phrakanong）和邦納（Bangna）選區議員當選人皮亞拉（Piyarat Chongthep）告訴中央社，前進黨可以勝選他不意外，不過席次超乎本來的預期，他認為前進黨勝選的原因在於政策非常直接，而且讓民眾有感，能夠解決新世代面臨的問題；對於組閣後的挑戰，皮亞拉認為是要和過去的舊勢力交手，但他們會全力以赴。

今年31歲的選民娜奇查（Nachicha Kruaysawad）表示，她支持前進黨是因為國家需要改變，泰國有很多資源，應該要讓有能力且聰明的人來治理國家，讓泰國站上國際，前進黨組閣成功後，她認為優先要解決的就是教育平等權以及兒童營養午餐的問題。