西方、俄國都緊盯 土國總統大選恐須第二輪

土耳其現任總統厄多安得票率領先主要對手。(Getty Images)

土耳其今天舉行至關重要的總統大選，晚間繼續進行開票作業。據報導，領先的總統厄多安得票率滑落到50%以下。若結果獲官方確認，28日恐須舉行第二輪決選。

據國營的安納杜魯新聞社(Anadolu)報導，在已開出的90.6%選票中，厄多安以49.86％的得票率，領先主要對手基里達歐魯(Kemal Kilicdaroglu)的44.38%。

路透報導，儘管厄多安和基里達歐魯陣營都聲稱領先對方，但兩個陣營中的消息人士都承認，可能無法跨越50%的門檻而在首輪中奪勝，恐須進入第二輪決選。

西方國家、北約 (NATO)和俄羅斯都緊盯土耳其總統大選結果。

土耳其長久以來在各方複雜且時常令人煩惱的關係中扮演調停角色，調停角色的性質可能取決於大選結果。紐約時報14日報導，若厄多安敗選，西方多少會受益，因為這有望終結土國阻擋瑞典 加入北約僵局等議題。但土國是俄國 不可或缺的貿易夥伴，有時甚至擔任外交調解人，自俄國侵烏後，這種關係被認為變得對俄方而言更重要。

正如瑞典前總理畢爾德12日所說，「我們都想有個相處起來更輕鬆的土耳其」。身為北約重要戰略夥伴的土國在厄多安的執政下，日益令歐盟覺得棘手。

厄多安掌權的20多年中，一直奉行不結盟的外交政策。這經常使他的西方「盟友」感到失望，但該政策也提供俄方一個樂見的外交機會，在俄國侵烏後可能更是如此。

更廣泛來說，歐盟和美國強烈覺得厄多安執政下的土國進一步遠離歐洲價值觀和規範，像是法治和新聞自由。

對北約而言，土國領導層改變有望終結批准瑞典入會僵局，最好於7月在立陶宛召開的北約高峰會前解決。對美方來說，厄多安傾向威權主義、他與俄國總統普亭的關係及他與北約的爭端激怒美國官員，甚至有些國會議員建議，應將土國逐出北約。

儘管美國、歐盟，以及北約較小程度上會從土國反對派獲勝得益，但若厄多安敗選，俄國肯定會被視為輸家。

厄多安拒絕跟進西方制裁俄方，暗助莫斯科減弱西方為孤立俄國並使其缺乏戰爭資金所做的努力。同時，跌跌撞撞的土國經濟最近因購買大減價的俄油而受惠，有助厄多安尋求第三個五年總統任期。

然而，厄多安與普亭的夥伴關係一直都基於互利而非意識形態。土俄兩國在高加索和中東地區爭奪影響力。最明顯的是兩位領袖在敘利亞和利比亞武裝衝突中支持不同派系。