對中強硬？菲律賓南海放置5個浮標宣示主權

菲律賓海岸警衛隊表示，他們於10日至12日在該國的322公里海域內的5個區域，設置了5個懸掛菲國國旗的浮標。（取材自推特）

南沙群島引發周邊各國主權爭議，菲律賓海岸防衛隊發言人今天說，已在南海專屬經濟區（EEZ）內放置導航浮標，宣示對南沙群島的主權。

路透報導，隨著中國在南海的行動越來越強勢，菲律賓總統小馬可仕希望與盟邦美國建立更密切的關係。德國 之聲（DW）分析，小馬可仕上任後，開始與美國重修舊好，所以開始在南海問題上對中國展現較強硬的態度。

菲律賓海岸防衛隊說，從5月10日到12日在200浬專屬經濟區內的5個地區設置5個懸掛國旗的浮標，其中包括牛軛礁，2021年有數百艘中國海上民兵船在當地停泊。

海岸防衛隊南海問題發言人塔瑞耶拉准將推文表示：「此舉凸顯菲律賓保護海上邊界和資源並促進海上貿易安全的堅定不移決心。」

菲律賓海岸防衛隊2022年5月曾在南沙群島的4個島嶼安裝5個導航浮標。