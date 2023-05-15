對中強硬？菲律賓南海放置5個浮標宣示主權
南沙群島引發周邊各國主權爭議，菲律賓海岸防衛隊發言人今天說，已在南海專屬經濟區（EEZ）內放置導航浮標，宣示對南沙群島的主權。
路透報導，隨著中國在南海的行動越來越強勢，菲律賓總統小馬可仕希望與盟邦美國建立更密切的關係。德國之聲（DW）分析，小馬可仕上任後，開始與美國重修舊好，所以開始在南海問題上對中國展現較強硬的態度。
菲律賓海岸防衛隊說，從5月10日到12日在200浬專屬經濟區內的5個地區設置5個懸掛國旗的浮標，其中包括牛軛礁，2021年有數百艘中國海上民兵船在當地停泊。
海岸防衛隊南海問題發言人塔瑞耶拉准將推文表示：「此舉凸顯菲律賓保護海上邊界和資源並促進海上貿易安全的堅定不移決心。」
菲律賓海岸防衛隊2022年5月曾在南沙群島的4個島嶼安裝5個導航浮標。
除了菲律賓以外，汶萊、馬來西亞、台灣和越南也宣稱對南沙群島擁有主權。中國早前重申，中國對南海諸島及附近海域擁有無可爭辯的主權，願意與菲方繼續以友好協商方式，妥善處理海上問題。中國駐馬尼拉的大使館沒有立即回應路透的請求發表評論。
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