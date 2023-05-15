我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰大選爆黑馬 前進黨領袖皮塔是哈佛校友、娶女明星 年輕人力挺

「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

對中強硬？菲律賓南海放置5個浮標宣示主權

編譯中心／綜合14日電
菲律賓海岸警衛隊表示，他們於10日至12日在該國的322公里海域內的5個區域，設置了5個懸掛菲國國旗的浮標。（取材自推特）
菲律賓海岸警衛隊表示，他們於10日至12日在該國的322公里海域內的5個區域，設置了5個懸掛菲國國旗的浮標。（取材自推特）

南沙群島引發周邊各國主權爭議，菲律賓海岸防衛隊發言人今天說，已在南海專屬經濟區（EEZ）內放置導航浮標，宣示對南沙群島的主權。

路透報導，隨著中國在南海的行動越來越強勢，菲律賓總統小馬可仕希望與盟邦美國建立更密切的關係。德國之聲（DW）分析，小馬可仕上任後，開始與美國重修舊好，所以開始在南海問題上對中國展現較強硬的態度。

菲律賓海岸防衛隊說，從5月10日到12日在200浬專屬經濟區內的5個地區設置5個懸掛國旗的浮標，其中包括牛軛礁，2021年有數百艘中國海上民兵船在當地停泊。

海岸防衛隊南海問題發言人塔瑞耶拉准將推文表示：「此舉凸顯菲律賓保護海上邊界和資源並促進海上貿易安全的堅定不移決心。」

菲律賓海岸防衛隊2022年5月曾在南沙群島的4個島嶼安裝5個導航浮標。

除了菲律賓以外，汶萊、馬來西亞、台灣和越南也宣稱對南沙群島擁有主權。中國早前重申，中國對南海諸島及附近海域擁有無可爭辯的主權，願意與菲方繼續以友好協商方式，妥善處理海上問題。中國駐馬尼拉的大使館沒有立即回應路透的請求發表評論。

菲律賓海岸警衛隊表示，他們於10日至12日在該國的322公里海域內的5個區域，設...
菲律賓海岸警衛隊表示，他們於10日至12日在該國的322公里海域內的5個區域，設置了5個懸掛菲國國旗的浮標。（取材自推特）

越南 大使館 德國

上一則

泰國國會選舉 軍方政權大敗 結束近10年統治

下一則

凱特王妃燦笑彈琴 上億觀眾大讚「美好的驚喜」

延伸閱讀

菲駐美大使：菲美南海聯合巡邏可能始於第3季前

菲駐美大使：菲美南海聯合巡邏可能始於第3季前
被批選菲律賓總統是為洗白家族腐敗、奢華行徑 小馬可仕否認

被批選菲律賓總統是為洗白家族腐敗、奢華行徑 小馬可仕否認
美菲在南海擴大合作 將即時分享軍事情資 反制中國挑釁

美菲在南海擴大合作 將即時分享軍事情資 反制中國挑釁
拜登見小馬可仕：承諾美菲共同防禦條約 重申維持台海和平

拜登見小馬可仕：承諾美菲共同防禦條約 重申維持台海和平

熱門新聞

一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，村民直呼「這是神蹟」紛紛跑來觀賞，但後來知道真相後全都崩潰了，因為這隻仙氣白蛇其實是劇毒白化眼鏡蛇。 (截自影片)

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

2023-05-10 18:56
英國國王查理三世6日舉行加冕典禮，典禮中一個身穿長袍、頭帶兜帽，彷彿「死神」的黑影悠悠晃過西敏寺門口。(截取自@realjoegreeeen推特影片)

「死神」現蹤英王加冕儀式？ 西敏寺回應

2023-05-07 12:24
一對亞裔母子的床邊對話感動千萬人。(擷自Breitbart News影片)

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

2023-05-14 15:35
英王查理三世6日加冕。（Getty Images）

74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議

2023-05-06 23:45
泰國前總理塔信么女、國會最大在野黨「為泰黨」總理候選人之一貝東塔。(美聯社)

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

2023-05-14 17:03
泰王瓦吉拉隆功與王后素提達6日出席在倫敦西敏寺舉行的英王查理三世加冕大典，素提達拎的Yan Lipao包意外爆紅。（路透）

泰王出席查理三世加冕 王后手提包意外走紅

2023-05-10 13:15

超人氣

更多 >
「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人
泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進
史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了

史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了
厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選
台年輕男女購物拒補稅37萬美元就離境 日海關無力追討

台年輕男女購物拒補稅37萬美元就離境 日海關無力追討