分析：澤倫斯基訪羅馬 有形、無形收穫滿滿

烏克蘭總統澤倫斯基13日造訪羅馬，展開自俄烏戰爭爆發以來首次訪義行程。澤倫斯基會見義大利總統馬達雷拉與總理梅洛尼，之後前往梵蒂岡晉見天主教教宗方濟各，這是他自俄羅斯入侵以來首次訪問義大利。（Getty Images）

烏克蘭 總統澤倫斯基 此行出訪義大利 、德國，並晉見教宗方濟各，廣獲各方支持。義大利政治專欄分析家德安娜認為，澤倫斯基的羅馬行獲得義國總統與總理強烈支持，與教宗會面也象徵了此趟訪問達到了最層峰。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）13日造訪羅馬，展開自俄烏戰爭爆發以來首次訪義行程。澤倫斯基會見義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）與總理梅洛尼（Giorgia Meloni），之後前往梵蒂岡晉見天主教教宗方濟各（Pope Francis）。

德安娜（Gianfranco D’Anna）在「蟻報」（Le Formiche）分析昨天是澤倫斯基在羅馬的特殊日子，他從喜劇演員到戰時總統，他的個性特點使他從政治素人到現在成為烏克蘭重要領導人，且本身國際地位不斷升高。

德安娜分析，澤倫斯基從去年底密集走訪美、英、法等國，這趟訪問羅馬和柏林，對烏克蘭來說，羅馬行進一步加強了澤倫斯基的重要作用，他在義大利與政治領袖發表了重要談話，晉見教宗也達到此趟訪問羅馬的最層峰。

與此同時也讓義大利人感受到烏克蘭所面臨的一切。澤倫斯基以一種簡單而勇敢的態度與話語，喚起大家對烏克蘭人苦難處境認知以及烏克蘭人永不放棄的毅力。

分析指出，烏克蘭人對他們的總統是完全認同而感動的，昨天義大利下起小雨，在義大利的烏克蘭人也在雨中含淚為澤倫斯基歡呼。

義大利總統馬達雷拉表示，自俄羅斯入侵烏克蘭開始，義大利從未停止鼓勵烏克蘭，並堅決譴責俄羅斯的侵略，馬達雷拉昨天在總統府奎里納雷宮（Palazzo del Quirinale）對澤倫斯基表示強烈的支持。報導強調如此感人肺腑的話，總統過去只用在紀念義大利抵抗運動的烈士和與黑手黨對抗的平民英雄身上。

分析續稱，澤倫斯基在總理府基吉宮（Palazzo Chigi）與梅洛尼會面時，梅洛尼也擁抱了澤倫斯基，早先她訪問烏克蘭期間看到俄羅斯人犯下的種族滅絕和戰爭罪行時，一再震驚與流淚。梅洛尼強調說：「義大利押注烏克蘭的勝利支持基輔的獨立和主權。我們希望和平，只要它是公正的和平」。

梅洛尼再次重申義大利對加速烏克蘭加入歐盟的承諾，義大利過去和現在都站在正確和真理的一邊。「關於戰爭，我們正朝著勝利的方向前進，勝利對義大利來說也意味著和平。」澤倫斯基回應：「感謝重要的軍事援助，這讓烏克蘭有能力抵抗俄羅斯的侵略」。

梅洛尼會見澤倫斯基後召開記者會發表聯合聲明，再次明確譴責俄羅斯的侵略戰爭，義大利將給予政治、財政、人道主義和軍事上的支持，單獨或透過聯盟內的國際合作支持烏克蘭加入歐盟（EU）與北大西洋公約組織（NATO）等。

澤倫斯基隨後前往梵蒂岡，分析指出澤倫斯基深切感受到晉見教宗極具重要的國際意義，同時兼具外交和人道主義意義，並象徵著澤倫斯基羅馬訪問已達到最層峰，同時也是全球媒體報導的頂點。澤倫斯基致贈一件烏克蘭士兵使用過，後來畫上聖母像的防彈背心給教宗。教宗贈給澤倫斯基一個象徵和平的橄欖枝小雕塑。

分析說，澤倫斯基離開教宗的私人書房時，露出輕鬆和滿意的表情，此次長達40分鐘的閉門會議，據悉教宗提出了各項談判假設。梵蒂岡暗示有可能讓俄羅斯東正教會參與，以驗證俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）可能的反應。

東正教原是連繫俄羅斯和烏克蘭等斯拉夫民族的宗教力量，但因俄國東正教領袖支持總統普亭揮軍烏克蘭，東正教已深陷分裂。為譴責戰爭，烏克蘭東正教會莫斯科分會已與俄國切割。