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G7即將登場 美航艦尼米茲號隔9年再泊長崎

編譯中心／綜合13日電
圖為美國尼米茲號航空母艦。（取材自臉書）
圖為美國尼米茲號航空母艦。（取材自臉書）

七大工業國集團（G7）峰會將於19日至21日在日本廣島舉行，日本媒體報導，美國海軍核動力航艦尼米茲號正計畫5月19日左右起，泊靠日本長崎縣佐世保市的美國海軍佐世保基地數日，這將是美國航艦繼2014年8月後再度泊靠佐世保。

日本朝日新聞報導，不只一名相關人士透露上述訊息。尼米茲號（USS Nimitz, CVN-68）率領的美國第11航艦打擊群將在日本舉行幹部交接典禮，因此尼米茲號配合靠港。

尼米茲號2022年11月從美國華盛頓州布雷默頓（Bremerton）的母港出發，在美國海軍部署於神奈川縣橫須賀基地的雷根號航艦（USS Ronald Reagan, CVN-76）定期維修之際，進入美國海軍第七艦隊的管轄區域，接手監視活動及持續與各國海軍聯合訓練。

日本今年擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國，5月19日起在廣島舉辦G7峰會。日本首相岸田文雄13日則親赴廣島市視察，並在慰勉相關人員時說，這次將是日本史上最重要的一場峰會。

岸田考量到俄羅斯侵略烏克蘭等情況說，「這次是我國第7次、也是時隔7年再度舉辦峰會，考慮到嚴峻的國際情勢，在日本史上也將成為最重要的一場峰會」。岸田接著還登上屆時G7各國領袖都將前往的宮島，參拜當地知名的世界遺產嚴島神社。

在日本準備接待G7各國元首之際，一支由055型飛彈驅逐艦「拉薩號」為首的中共海軍船隊，在日本主要島嶼附近進行了為期12天的環島航行。中國官媒環球時報在11日的一篇報導中，將解放軍船隊這次航行與「日本最近對台灣的挑釁性言論」相提並論。

近來，岸田屢次重申台海和平穩定重要性，此次作為G7峰會東道主，也希望由G7作為核心，展示對中國等的明確立場。

日本 G7 岸田文雄

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