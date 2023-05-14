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泰大選在野贏面大 卻未必能掌權

編譯周辰陽／綜合13日電
長達多月的泰國國會大選選戰，是泰國2014年軍事政變後第二次大選。（歐新社）
長達多月的泰國國會大選選戰，是泰國2014年軍事政變後第二次大選。（歐新社）

泰國14日舉行眾議院選舉，各陣營在法定競選活動截止的13日晚間6時前進行最後衝刺。雖然對於過去9年軍政府統治心懷不滿的選民有機會用選票完成政黨輪替，但泰國擁有軍事政變的悠久傳統，讓外界擔憂在野陣營即使獲勝，也未必能掌權。

泰國民間對現任總理帕拉育很不滿，部分原因出在經濟低迷與政府處理新冠疫情不當，但軍方習慣性干政引發的厭倦、甚至是憤怒，才是一個主要的因素。

帕拉育代表保皇派與軍方，身為億萬富豪、走民粹路線的前總理塔信就站在他們的對立面。塔信的小女兒貝東塔此次代表為泰黨參選，也是下任總理的熱門人選。貝東塔繼承父親的民望與政治風格，就算身懷六甲也積極競選，外界普遍看好為泰黨贏得最多席位。

42歲商人皮塔掛帥的前進黨是此次大選的新要角，不只激勵年輕選民，更帶來了鮮明的意識形態色彩，政見對保守的泰國堪稱激進得嚇人，甚至喊出改革向來被視為神聖不可侵犯的君主制，聲勢只落後於排第一的為泰黨。當民調問到心目中的總理人選時，皮塔甚至微幅超前了貝東塔。

儘管為泰黨跟前進黨等反對派聲勢大幅領先，但力推威脅到現狀的政策，也讓握有權力的保守建制派心生警惕。尤其，透過保皇派法院的判決跟軍方政變，保守建制派一再表明，他們有能力拖垮不喜歡的民選政府。

泰國 疫情 民調

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