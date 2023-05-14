我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

土耳其總統掌權20年 2大原因連任告急

編譯中心／綜合13日電
土耳其主要反對派聯盟總統候選人庫魯奇達羅格魯的支持群眾，十二日參加在首都安卡拉舉行的總統與國會選舉投票前造勢大會。（路透）
土耳其主要反對派聯盟總統候選人庫魯奇達羅格魯的支持群眾，十二日參加在首都安卡拉舉行的總統與國會選舉投票前造勢大會。（路透）

土耳其14日舉行總統與國會議員選舉投票，如有必要則在28日舉行決戰投票。此次選舉在造成超過5萬人遇害的大地震發生3個月後舉行，現任總統厄多安正面對至今最嚴峻的政治挑戰，反對派意識到，要終結他長達20年的執政與扭轉政策，這是他們的最佳機會。

綜合媒體報導，厄多安憑任內國內經濟飛升，即使政治上愈趨專制，仍在選舉屢戰屢勝，但這優勢隨着土耳其近年通脹狂飈而褪色，到今年2月西南部大地震，當局拙劣的救災表現和震後揭示的建築監管問題，進一步打擊其民望。

金融時報用全球今年「地緣政治意義最重大」的選舉，形容北約盟國土耳其的總統大選。厄多安執政20年，偏離現代土耳其國父凱末爾擘劃的「政教分離」制度傳統，統治的伊斯蘭教色彩日益濃厚，再配合民族主義，塑造強人形象。

土耳其的兩個主要反對黨、政教分離派的「共和人民黨」與中間偏右民族主義派「好黨」跟四個比較小的政黨組成了民族聯盟（Nation Alliance），經過折衝後公推共和人民黨主席庫魯奇達羅格魯挑戰厄多安。

身為現代土耳其執政時間最長的領袖，厄多安一直提倡宗教虔誠與國內低利率，同時維護土耳其的區域影響力，並鬆動跟西方國家，尤其是北約的關係，反倒靠近俄國。

西方國家樂見政黨輪替，厄多安選前猛打安定牌與恐懼牌，警告支持者會遭到報復，試圖鞏固基本盤。

坊間盛傳厄多安倘若落敗，將會找理由、耍手段不下台，厄多安13日透過媒體訪問澄清，絕對尊重民意選擇、如果失利，將和平移轉政權。

批評人士指出，厄多安政府箝制異議、干預司法。經濟學家則指稱，厄多安對低利率的要求導致去年通膨率飆升至24年新高的85%，本國貨幣里拉兌美元匯率在過去10年間貶值至其價值的1/10。

然而，庫魯奇達羅格魯被視為缺乏政治魅力，反對派的治國能力也未足以取信全國，分析關注選民幾經權衡後仍可能放棄「求變」，或成厄多安保位的關鍵。

投票 利率 北約

上一則

泰大選在野贏面大 卻未必能掌權

下一則

澤倫斯基訪羅馬 義大利承諾挺烏

延伸閱讀

土耳其選前之夜兩大黨互尬 伊斯坦堡成一級戰區

土耳其選前之夜兩大黨互尬 伊斯坦堡成一級戰區
土耳其大選前夕 強震災區選民投票意向分歧

土耳其大選前夕 強震災區選民投票意向分歧
反對派指控普亭操弄土耳其大選 厄多安駁斥

反對派指控普亭操弄土耳其大選 厄多安駁斥
土耳其總統厄多安掌權20年 周日大選可能變天

土耳其總統厄多安掌權20年 周日大選可能變天

熱門新聞

英王查理三世6日加冕。（Getty Images）

74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議

2023-05-06 23:45
英國國王查理三世6日舉行加冕典禮，典禮中一個身穿長袍、頭帶兜帽，彷彿「死神」的黑影悠悠晃過西敏寺門口。(截取自@realjoegreeeen推特影片)

「死神」現蹤英王加冕儀式？ 西敏寺回應

2023-05-07 12:24
一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，村民直呼「這是神蹟」紛紛跑來觀賞，但後來知道真相後全都崩潰了，因為這隻仙氣白蛇其實是劇毒白化眼鏡蛇。 (截自影片)

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

2023-05-10 18:56
威廉王子和凱特王妃帶著夏綠蒂公主和路易王子6日抵達西敏寺大教堂的西大門時，威廉看起來有點著急。（路透）

英媒：查理加冕大典威廉和凱特竟遲到 比父親更晚步入教堂

2023-05-06 21:59
泰王瓦吉拉隆功與王后素提達6日出席在倫敦西敏寺舉行的英王查理三世加冕大典，素提達拎的Yan Lipao包意外爆紅。（路透）

泰王出席查理三世加冕 王后手提包意外走紅

2023-05-10 13:15
查理三世加冕後的首張王室大合照，無哈利王子。(Getty Images)

英王室公布大合照 少了兩位王子

2023-05-10 02:28

超人氣

更多 >
白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院

白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院
新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元
看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈

看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈
台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」

台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」
台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作

台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作