土耳其總統掌權20年 2大原因連任告急

土耳其主要反對派聯盟總統候選人庫魯奇達羅格魯的支持群眾，十二日參加在首都安卡拉舉行的總統與國會選舉投票前造勢大會。（路透）

土耳其14日舉行總統與國會議員選舉投票 ，如有必要則在28日舉行決戰投票。此次選舉在造成超過5萬人遇害的大地震發生3個月後舉行，現任總統厄多安正面對至今最嚴峻的政治挑戰，反對派意識到，要終結他長達20年的執政與扭轉政策，這是他們的最佳機會。

綜合媒體報導，厄多安憑任內國內經濟飛升，即使政治上愈趨專制，仍在選舉屢戰屢勝，但這優勢隨着土耳其近年通脹狂飈而褪色，到今年2月西南部大地震，當局拙劣的救災表現和震後揭示的建築監管問題，進一步打擊其民望。

金融時報用全球今年「地緣政治意義最重大」的選舉，形容北約 盟國土耳其的總統大選。厄多安執政20年，偏離現代土耳其國父凱末爾擘劃的「政教分離」制度傳統，統治的伊斯蘭教色彩日益濃厚，再配合民族主義，塑造強人形象。

土耳其的兩個主要反對黨、政教分離派的「共和人民黨」與中間偏右民族主義派「好黨」跟四個比較小的政黨組成了民族聯盟（Nation Alliance），經過折衝後公推共和人民黨主席庫魯奇達羅格魯挑戰厄多安。

身為現代土耳其執政時間最長的領袖，厄多安一直提倡宗教虔誠與國內低利率 ，同時維護土耳其的區域影響力，並鬆動跟西方國家，尤其是北約的關係，反倒靠近俄國。

西方國家樂見政黨輪替，厄多安選前猛打安定牌與恐懼牌，警告支持者會遭到報復，試圖鞏固基本盤。

坊間盛傳厄多安倘若落敗，將會找理由、耍手段不下台，厄多安13日透過媒體訪問澄清，絕對尊重民意選擇、如果失利，將和平移轉政權。

批評人士指出，厄多安政府箝制異議、干預司法。經濟學家則指稱，厄多安對低利率的要求導致去年通膨率飆升至24年新高的85%，本國貨幣里拉兌美元匯率在過去10年間貶值至其價值的1/10。

然而，庫魯奇達羅格魯被視為缺乏政治魅力，反對派的治國能力也未足以取信全國，分析關注選民幾經權衡後仍可能放棄「求變」，或成厄多安保位的關鍵。