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日本川崎市麻生區 男女平均年齡全國居冠

中央社／東京13日綜合外電報導
日本全國男性平均壽命81.5歲，跟女性平均壽命87.6歲相差6.1歲。（Getty Images）
日本全國男性平均壽命81.5歲，跟女性平均壽命87.6歲相差6.1歲。（Getty Images）

日本政府厚生勞動省調查顯示，日本全國2020年市區町村這個層級的民眾平均壽命，不論男女最長壽都出現在神奈川縣的川崎市麻生區，男性平均壽命84歲、女性平均壽命89.2歲。

川崎市是神奈川縣東北方的城市，地處東京都與橫濱市兩大都會區之間。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省以日本國勢（人口普查）調查資料為基礎，每5年針對全國市區町村進行平均壽命調查，這次彙整的是2020年調查結果。

結果顯示，不論男女平均壽命最長的地區都是川崎市麻生區。男性第2長壽地區是平均壽命83.9歲的橫濱市青葉區、第3長壽地區是平均壽命83.4歲的長野縣宮田村。

至於女性第2長壽地區，則是平均壽命同為89歲的熊本縣益城町及長野縣高森町。

而男女平均壽區最短的地區同在大阪市西成區，男性平均壽命73.2歲、女性平均壽命84.9歲。西成區被視為大阪市發展較落後的地區。

日本全國男性平均壽命81.5歲，跟女性平均壽命87.6歲相差6.1歲。

厚生勞動省表示，影響平均壽命的原因包括生活習慣、健康意識等，希望這次調查結果對增進民眾健康的相關對策能有所助益。

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