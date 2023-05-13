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泰國大選最後掃街 可能產生近10年首次改朝換代

中央社／曼谷13日綜合外電報導
長達多月的泰國國會大選選戰邁入尾聲，結果將在14日見真章。（歐新社）
長達多月的泰國國會大選選戰邁入尾聲，結果將在14日見真章。（歐新社）

長達多月的泰國國會大選選戰邁入尾聲，結果將在明天見真章。各黨候選人今天乘開放式卡車或汽車在曼谷掃街拜票做最後衝刺。這場選舉可能使泰國近10年來首次改朝換代。

法新社報導，根據民調，在野陣營包括為泰黨（Pheu Thai）和前進黨（Move Forward）的支持度持續上升，現任泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）在明天的大選若要保住政權，將面臨苦戰。

泰國有約5200萬名合法選民，包括330萬名年齡在18至22歲的首投族。親軍方、保皇派的保守派政黨，以及民粹主義的反對派政黨，都各自施展魅力試圖贏得選票。

民調暗示，這次大選結果，可能會結束泰國過去10年總是由軍方和保守勢力領導或控制政府的局面。

為泰黨的2位總理人選貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）和賽塔（Srettha Thavisin）今天乘坐一輛鮮紅汽車掃街，向群眾揮手致意。其中貝東丹是泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的么女，也是前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）的姪女。

貝東丹步下宣傳車時告訴媒體記者：「我想要請求首投族支持為泰黨。我們有20年的歷史，並且有過成功執政經驗。」

富有的戴克辛家族支持的為泰黨，目前在民調中居領先。戴克辛家族支持過的政黨，最早在2001年以民粹主義為號召贏得大選上台；但其組成的政府也都曾遭到軍事政變或司法判決推翻。

這次大選的另個反對黨、受年輕人青睞並以進步為號召的前進黨，在選戰尾聲支持度猛升。

前進黨的總理人選皮塔（Pita Limjaroenrat）在卡車上用大聲公對選民喊話說：「今晚早點睡，明天早起去投票給前進黨。」

帕拉育的團結建國黨（United Thai Nation Party）成員乘坐一輛卡車在市區穿梭，偶爾停下與支持者合影，接受獻花。

帕拉育在昨天的選前之夜造勢晚會上要求選民支持他，而非投給承諾做出改變的那些反對黨。

他告訴支持者：「我們不要會顛覆國家的改變。你們知道這會帶來怎樣的損害嗎？我們不能突然間改變一切。」

根據泰國法律規定，所有政黨必須在今天晚間6時結束競選活動。

泰國 民調 汽車

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