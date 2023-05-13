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泰國夫妻「老鼠會」詐2533人得手上億元 判囚1.2萬年

編譯中心／綜合12日電
泰國一對夫妻在網路上設下龐式騙局，利用炫富人設吸引2533位受害者，不法所得高達13.7億泰銖。（取材自臉書）
泰國一對夫妻在網路上設下龐式騙局，利用炫富人設吸引2533位受害者，不法所得高達13.7億泰銖。（取材自臉書）

新加坡「海峽時報」與泰國「國民報」報導，泰國一對夫妻在2019至2020年間設下老鼠會，在臉書引網友投資儲蓄計畫，承諾提供93%報酬，詐得約泰銖13.7億（約4068萬美元），已知有2533人受害。由於每項詐欺罪都被判處五年徒刑，合計刑期達1萬2640年，由於兩人當庭認罪，法官將刑期減為5056年，命令他們必須向受害者支付賠償金。

外號「吸金女王」的33歲泰國女子旺塔妮與其24歲丈夫梅第策畫「龐氏騙局」（老鼠會）非法吸金，泰國媒體指出，法官考量兩人認罪減刑至5056年，但泰國法律規定刑期上限為20年，估計此這對夫妻只須服刑20年，即有機會出獄度過餘生。

當地檢方指出，這對夫妻檔與另外七人，2019年3月至10月期間，在臉書上邀請投資者參與一項「儲蓄計畫」，稱投報率高達93%，為了讓受害人相信，旺塔妮自稱憑投資網路事業擁有一家珠寶店，常炫耀自己的金銀佩飾，但這些都是挪用受害人的資本營造出的假象，所謂「珠寶店」只是辦公室角落臨時放置的櫃台，許多受害人付出畢生積蓄，甚至有人被逼尋死。

泰國 投資 儲蓄

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