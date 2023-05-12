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南太密克羅尼西亞選出新總統 曾建議和台灣建交的總理去職

編譯茅毅／即時報導

南太島國密克羅尼西亞11日選出新總統西米納（Wesley Simina），3月曾建議密國政府和台灣建交的帕努埃洛（David Panuelo）則去職。西米納採取與帕努埃洛不同的立場，他4月曾以密國國會議長身分，領銜正式通過一項重申「一個中國」政策的國會決議。

密國正式國名為密克羅尼西亞聯邦，國會共14位議員，其中4席為「州參議員」，並由這4人互選正、副總統，任期4年。帕努埃洛則在3月舉行的國會大選中落敗。

西米納曾在美國學習法律，2011年首度當選國會議員，自2015年起擔任國會議長。

密國和中國有邦交，但帕努埃洛3月曾致函密國國會及高官，建議改與台灣建交。針對北京在南太愈來愈大的影響力，他向來是密國國內批評此一情形的主要人士之一。

密國人口雖僅約11萬，卻在美陸競爭下，正被雙方拉攏。密國在國防及安全上仰賴美國，兩國締結所謂的「自由聯合協定」（COFA），美密2月甫簽署合作的諒解備忘錄（MOU）。

帛琉及馬紹爾群島均和台灣有外交關係，帕努埃洛亦曾示意將跟進，2月並與台灣外長吳釗燮會晤，討論一旦密國在外交上轉向台灣後，台北可能提供的經濟援助。帛、馬兩國也和美國簽有COFA。

密克羅尼西亞研究暨發展研究所（MIRAD）執行長普阿斯（Gonzaga Puas）對「日經亞洲」說，密國可以在經濟上和台灣交往，但不是在政治上，這是「一個常見做法」。普阿斯還說，不同於帕努埃洛，密國新總統將重視該國長久以來的一中政策

不過，西米納預料將持續與美國的軍事合作。美國總統拜登22日訪問巴布亞紐幾內亞時，西米納也將前往會晤拜登。

拜登 北京 一中政策

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