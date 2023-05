岸田文雄想把日本打造成真正軍事大國？日外務省向「時代」雜誌提異議

美國「時代」雜誌(TIME)近日在推特 發布日本 首相岸田文雄 的獨家報導,同時釋出他登上封面的照片。但根據共同社消息,日本外務省以標題與內容不符為由,向「時代」提出了異議。

根據報導,「時代」10日上網刊登了岸田的獨家報導,標題為「首相岸田文雄正把曾經是和平主義的日本轉向軍事大國」,但11日下午修改成「首相岸田文雄正讓曾經是和平主義的日本在全球舞台扮演更堅定角色」。

日本政府相關人士11日透露,日本外務省以標題與內容不符為由提出了異議。這位人士表示,「沒有要求修改,但指出了標題和文章內容明顯不符,如何修改由『時代』雜誌決定」。

儘管「時代」已將網路版文章的標題做出修正,但已發佈的封面照片說明仍舊維持原樣,寫著「岸田文雄首相想要拋棄數十年的和平主義,並將他的國家打造成真正的軍事大國」。

Exclusive: Prime Minister Fumio Kishida tells TIME's @CharlieCamp6ell about his plans to transform Japan's role in the world https://t.co/3OdnCQWV50 pic.twitter.com/E11D2WKhG6