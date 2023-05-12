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英國調查：2/3年輕女性 面對職場性騷擾

編譯中心／綜合11日電
根據英國調查，有三分之二的年輕女性，面對職場性騷擾；圖為示意圖。（取材自Pxhere）
根據英國調查，有三分之二的年輕女性，面對職場性騷擾；圖為示意圖。（取材自Pxhere）

根據12日發布的一項調查，在英國的職場中，每3名女性就有2人面臨性騷擾、霸凌或辱罵。

央廣引述法新社報導，但根據英國勞工組織─工會大會(Trades Union Congress，TUC)表示，大多數的受害者因為擔心沒有人會相信、或可能傷害到工作關係與事業前途，而沒有通報。

工會大會公布這項調查結果，作為說服英國政府不要在旨在保護勞工免受攻擊與騷擾的新法上走回頭路的部分行動。

工會大會表示，在這項針對1千名女性進行的調查中，每5位受訪者就有3人描述在工作中發生這類事件，這個比例在25歲到24歲的女性比例中，攀升至三分之二。

大多數案例發生在工作場所，但也有透過電話、簡訊、電子郵件以及社群媒體或視訊會議發生。

此外調查也發現，這些並非單一事件，而是經常重複發生。

工會大會指出，保護勞工的新法律受到部份的執政保守黨(Conservative)議員破壞。

工會大會祕書長諾瓦克(Paul Nowak)說，每位女性都應該免於性騷擾，但他們每天都會聽到有關職場性騷擾的事。「我們知道許多從事面向大眾工作的女性—例如零售業人員和普通科醫生接待員—經常會受到客戶與病人的辱罵」。

諾瓦克表示，性騷擾和霸凌在現代職場沒有容身之地。這項調查也發現，在經歷性騷擾的女性中，只有不到三分之一有通知她們的雇主。

性騷擾 勞工 英國

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