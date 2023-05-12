才輸掉大選 芬蘭總理離了結婚19年丈夫

年輕且外型亮麗的芬蘭美女總理馬林上月在大選失利，當地時間10日，已結婚3年的馬林在社交媒體上宣布，已與丈夫申請離婚。圖為芬蘭總理馬林。（新華社）

大選連任失利的芬蘭總理馬林（ Sanna Marin）10日在IG宣布，與丈夫雷克南（Markus Raikkonen）結束19年的婚姻關係，表示兩人仍為好友，也會一同照顧五歲的女兒，希望各界尊重隱私 ，將不會有其他發言。馬林這次大選連任失利，將卸下總理職位。

中央社引述法新社報導，馬林在IG發文表示：「我們已經申請離婚。對於一起共度19年時光心存感激。」雷克南也在他自己的IG發文宣布離婚消息。

路透報導，馬林和曾任職創投的雷克南於2020年結婚，當時擔任總理的馬林正處理新冠疫情 帶來的衝擊。馬林2020年8月和雷克南完婚後在IG貼文寫道：「我們一起度過年少歲月，共同步入成年階段，並成為我們愛女的家長。」

芬蘭4月2日舉行國會大選，中間偏右的在野黨「國家聯合黨」以些微差距勝出，馬林已宣布敗選；馬林的政府已正式請辭，但在新內閣上任前，仍將扮演看守的角色。外媒分析，身為全球最年輕總理，37歲的馬林任內帶領國家挺過新冠疫情、申請加入北約 ；不過她上夜店、在官邸開趴熱舞的作風，以及擴大公共支出的政策也飽受芬蘭反對派人士批評。