我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣教會槍案兇手被控98罪 難逃死刑或終身監禁

裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

全球豪宅跌價14年首見 這國家首都暴跌27%

編譯中心／綜合11日電
不動產顧問業者萊坊的數據顯示，全球豪宅價格指數出現2009年來首度下滑。（路透）
不動產顧問業者萊坊的數據顯示，全球豪宅價格指數出現2009年來首度下滑。（路透）

全球豪宅價格在第1季下跌，是自金融危機以來首度下滑，顯示利率大幅上揚的衝擊，但英國倫敦的豪宅近一年來買氣卻相當熱絡，甚至寫下2016年脫歐公投迄今最高紀錄。

根據不動產顧問業者萊坊（Knight Frank）的最新資料，一項彙編全球46座城市頂級不動產價格的指數，今年第1季比去年同期下滑0.4%，是自2009年、14年以來首見下跌，不如去年第4季的上漲3%，逆轉多年來的上漲趨勢，也與2021年第4季見到的10%漲幅形成鮮明對比。

全球豪宅14年首見跌價現象，紐西蘭首都威靈頓更是一口氣跌了27%。（取材自維基百...
全球豪宅14年首見跌價現象，紐西蘭首都威靈頓更是一口氣跌了27%。（取材自維基百科）

其中，紐西蘭房市降溫最多，威靈頓、奧克蘭和基督城的豪宅價格出現二位數跌幅，威靈頓的跌幅高達27%；舊金山、溫哥華分別跌10%與9%；香港、紐約與洛杉磯的豪宅價格跌幅較溫和，下跌接近1%。

萊坊全球研究部門主管貝利表示：「成長減緩全然是由近期全球貨幣政策緊縮、利率大幅上揚所帶動。」

不過，也有一些城市的豪宅價格繼續上漲，例如杜拜、邁阿密都見到二位數漲幅。在杜拜，豪宅價格第1季大漲44%，這使得從2020年3月疫情大爆發以來的房價漲幅累計達149%。

貝利表示，雖然豪宅市場在未來幾季可能承受繼續下跌的壓力，但少有跡象會重演金融危機時期的情況，當時豪宅指數從高峰到谷底跌了8.2%。

另一方面，監督機構人員表示，2022年通報的國內流離失所者（IDP）史無前例地達到7110萬人，比2021年增加20%，主要原因是俄烏戰爭以及淹沒巴基斯坦的季風暴雨洪災，導致大規模流離失所。

根據「境內流離失所監測中心」及「挪威難民理事會」聯合報告，2022年新增整整6090萬國內流離失所者，有些人在這一年中被迫多次逃離。這代表2022年新增的國內流離失所者創下歷史新高，與2021年新增約3800萬人相比，大幅增加60%。

此外，撒哈拉以南非洲約有1650萬人流離失所，其中一半以上是由於衝突造成，特別是在剛果民主共和國和衣索比亞。

今年全球的國內流離失所者人數預料只會增加，部分原因是新的衝突，例如肆虐蘇丹的暴力衝突，已迫使數十萬人逃離家園。

https://www.youtube.com/watch?v=UzG6BSSHUH0

來源：YouTube

指數 利率 奧克蘭

上一則

才輸掉大選 芬蘭總理離了結婚19年丈夫

下一則

澤倫斯基要求「勿軍援俄」 稱獲習近平積極回應

延伸閱讀

全美最富家族… 億萬富婆獨子 650萬買好萊塢豪宅

全美最富家族… 億萬富婆獨子 650萬買好萊塢豪宅
全球豪宅價格十多年來首見下跌 這地方一口氣跌了27%

全球豪宅價格十多年來首見下跌 這地方一口氣跌了27%
中東富豪出手 2620萬買下比佛利頂級豪宅

中東富豪出手 2620萬買下比佛利頂級豪宅
罕見…她砸200萬買山邊2豪宅 不到1年竟解體墜崖

罕見…她砸200萬買山邊2豪宅 不到1年竟解體墜崖

熱門新聞

英王查理三世6日加冕。（Getty Images）

74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議

2023-05-06 23:45
(取自推特)

戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍

2023-05-05 12:06
英國國王查理三世6日舉行加冕典禮，典禮中一個身穿長袍、頭帶兜帽，彷彿「死神」的黑影悠悠晃過西敏寺門口。(截取自@realjoegreeeen推特影片)

「死神」現蹤英王加冕儀式？ 西敏寺回應

2023-05-07 12:24
一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，村民直呼「這是神蹟」紛紛跑來觀賞，但後來知道真相後全都崩潰了，因為這隻仙氣白蛇其實是劇毒白化眼鏡蛇。 (截自影片)

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

2023-05-10 18:56
威廉王子和凱特王妃帶著夏綠蒂公主和路易王子6日抵達西敏寺大教堂的西大門時，威廉看起來有點著急。（路透）

英媒：查理加冕大典威廉和凱特竟遲到 比父親更晚步入教堂

2023-05-06 21:59
日本「拉麵二郎」八王子野猿街道店以大份量聞名。（取材自Google地圖）

客人亂停車太擾民 日本知名拉麵店「用1狠招」給教訓 饕客卻哭了

2023-05-05 06:42

超人氣

更多 >
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯

他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效

養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效