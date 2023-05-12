全球豪宅跌價14年首見 這國家首都暴跌27%

不動產顧問業者萊坊的數據顯示，全球豪宅價格指數出現2009年來首度下滑。（路透）

全球豪宅價格在第1季下跌，是自金融危機以來首度下滑，顯示利率 大幅上揚的衝擊，但英國倫敦的豪宅近一年來買氣卻相當熱絡，甚至寫下2016年脫歐公投迄今最高紀錄。

根據不動產顧問業者萊坊（Knight Frank）的最新資料，一項彙編全球46座城市頂級不動產價格的指數 ，今年第1季比去年同期下滑0.4%，是自2009年、14年以來首見下跌，不如去年第4季的上漲3%，逆轉多年來的上漲趨勢，也與2021年第4季見到的10%漲幅形成鮮明對比。

全球豪宅14年首見跌價現象，紐西蘭首都威靈頓更是一口氣跌了27%。（取材自維基百科）

其中，紐西蘭房市降溫最多，威靈頓、奧克蘭 和基督城的豪宅價格出現二位數跌幅，威靈頓的跌幅高達27%；舊金山、溫哥華分別跌10%與9%；香港、紐約與洛杉磯的豪宅價格跌幅較溫和，下跌接近1%。

萊坊全球研究部門主管貝利表示：「成長減緩全然是由近期全球貨幣政策緊縮、利率大幅上揚所帶動。」

不過，也有一些城市的豪宅價格繼續上漲，例如杜拜、邁阿密都見到二位數漲幅。在杜拜，豪宅價格第1季大漲44%，這使得從2020年3月疫情大爆發以來的房價漲幅累計達149%。

貝利表示，雖然豪宅市場在未來幾季可能承受繼續下跌的壓力，但少有跡象會重演金融危機時期的情況，當時豪宅指數從高峰到谷底跌了8.2%。

另一方面，監督機構人員表示，2022年通報的國內流離失所者（IDP）史無前例地達到7110萬人，比2021年增加20%，主要原因是俄烏戰爭以及淹沒巴基斯坦的季風暴雨洪災，導致大規模流離失所。

根據「境內流離失所監測中心」及「挪威難民理事會」聯合報告，2022年新增整整6090萬國內流離失所者，有些人在這一年中被迫多次逃離。這代表2022年新增的國內流離失所者創下歷史新高，與2021年新增約3800萬人相比，大幅增加60%。

此外，撒哈拉以南非洲約有1650萬人流離失所，其中一半以上是由於衝突造成，特別是在剛果民主共和國和衣索比亞。

今年全球的國內流離失所者人數預料只會增加，部分原因是新的衝突，例如肆虐蘇丹的暴力衝突，已迫使數十萬人逃離家園。

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