旅客大爆發 新加坡明年起擴大自動通關

新加坡力拚提升通關效率，樟宜機場各航廈都設有大量自動通關機器供旅客出入境使用，圖為第4航廈自動通關通道。（中央社）

隨著國際旅行復甦，新加坡 樟宜機場也重返區域航空樞紐地位，各航廈人流穿梭不停。與疫情前不同的是，自動通道變成主要通關方式，新加坡還規畫未來旅客不用出示護照就能出境，利用生物特徵即可通關。

疫後重生的樟宜機場以不同面貌迎接旅客，自動通關現已成為新加坡關卡的既定通關模式；旅客若在自動通關遇到問題，才會被引導至人工通道。

新加坡移民與關卡局去年5月就啟動「自動通關計畫」（Automated Clearance Initiative），符合資格的外國旅客即便是首次入境新加坡，也能使用自動通關，旅客雖然需要提供生物特徵資料，但這在通關時即可自動完成，不需另外申請；後續出境及未來進出新加坡時，同樣可走自動通關通道。

此外，新加坡持續擴大「自動通關計畫」適用對象，目前擴及至51個國家及地區。據當局統計，已經有超過400萬名外國旅客成為「自動通關計畫」使用者。

同時，新加坡力拚自動通關升級的腳步也不曾停歇，而且是不斷推陳出新，勇於走在全球前端。就在上周，移民與關卡局宣布，自明年第一季開始，將逐步以「自動邊境控制系統」（Automated Border Control System）取代所有關卡的人工櫃台。

在這套系統下，約有800個新的自動通關通道，讓新加坡居民及出境旅客體驗「無接觸式」通關，換言之，未來旅客不需出示護照，利用虹膜及臉部特徵就能自行通關。

此外，日本 也積極讓出國旅遊人數恢復到疫情前水準，近日鎖定與台灣、法國、關島等24個國家與地區的觀光 局合作。

日本觀光廳、日本旅行業協將從日本出境、入境這2個面向做檢視，鎖定24個國家及地區與其觀光局合作，進行新申辦護照費補助、夏旅促銷、應援投稿等的促進海外旅行計畫。

日媒報導，日本觀光局統計顯示，今年3月訪日的外籍旅客人數恢復到疫前2019年同期的65%，但赴海外旅遊的日本民眾僅恢復到36%的程度。