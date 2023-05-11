隔13年破冰 敘利亞總統阿塞德獲邀赴阿盟峰會

敘利亞總統府發聲明說，總統阿塞德（右）已獲邀出席阿拉伯聯盟高峰會。圖為他接見沙烏地阿拉伯駐約旦大使。（美聯社）

敘利亞總統府今天表示，總統阿塞德收到下周在沙烏地阿拉伯 舉行的阿拉伯聯盟高峰會邀請函。這是敘利亞內戰爆發以來，時隔13年，阿塞德首度獲邀出席這項峰會。

中央社引述法新社報導，阿拉伯聯盟（Arab League）原本在2011年11月將敘利亞停權，原因是阿塞德政權鎮壓國內抗議行動。這些示威活動從2011年稍早開始爆發，最後演變為內戰，造成50多萬人死亡、數百萬人流離失所，敘利亞的基礎設施和工業也遭到嚴重打擊。

不過在本月7日，阿拉伯聯盟已歡迎敘利亞重返聯盟。這也使得阿塞德政權在遭到多年孤立後，再度獲得阿拉伯國家接納。

敘利亞總統府在聲明中說，阿塞德接獲沙烏地阿拉伯國王沙爾曼邀請，「參加5月19日在吉達舉行的第32屆阿拉伯聯盟峰會」。

根據聲明，阿塞德表示，這場峰會將「強化聯合的阿拉伯行動，以實現阿拉伯人民的願望」。他上一回出席阿拉伯聯盟峰會，要回溯到2010年在利比亞召開的會議。

沙烏地阿拉伯與敘利亞經過10多年外交中斷後，昨天宣布恢復彼此外交代表機構運作。利雅德在2012年與阿塞德政府切斷關係，並長期公開主張阿塞德下台，甚至在敘利亞內戰初期支持叛軍。

阿塞德寄望與富有的波斯灣國家關係正常化後，能緩和經濟壓力並帶來重建所需資金。因為在尚未產生聯合國支持的敘利亞衝突政治解決方案下，大馬士革仍無法取得更廣泛的國際資金。

然而分析家表示，西方對敘利亞的制裁，很可能仍會繼續嚇跑投資 。美國與英國 昨天表示，他們依舊反對與阿塞德建立關係，但會與恢復和敘利亞關係的阿拉伯國家合作。