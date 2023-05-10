東京銀座強盜事件：被捕的假面少年與「暗黑打工」犯罪問題

日本高級精品聞名的銀座，在5月8日時發生一起「假面三人組」強盜案，三名身穿黑衣、佩戴白色面具的男子，闖入銀座鬧區的高級手錶店洗劫。 （截自目擊者拍攝影片）

「從關西到關東，日本 吸收年輕人的『暗黑打工』犯罪層出不窮？」日本高級精品聞名的銀座，在5月8日時發生一起「假面三人組」強盜案，三名身穿黑衣、佩戴白色面具的男子，闖入銀座鬧區的高級手表店洗劫，因為犯案時間是下班人潮的傍晚6時多，過程都被圍觀路人攝影拍下。三人組得手後駕車逃跑，但逃亡路線卻是一路行經警視廳、國會議事堂、以及皇室的赤坂御用地，最終在一個小時內遭到警方逮捕。被捕的嫌犯，年齡都在16至19歲之間，而且彼此先前都不認識，引發日本社會的議論——這些「假面少年」的背後，是否有集團操控？與近年來日本層出不窮的「暗黑打工」問題，透過網路募集協助不法犯罪的車手，又是否有關連？

銀座強盜事件發生在5月8日，位於日本東京銀座8丁目的一間勞力士手表店「QUARK銀座888店」，在當日傍晚6時15分時，遭到三名身穿黑衣、臉上都佩戴白色面具的男性闖入，這個假面三人組手持刀刃闖進店裡，要脅店裡的5名店員全部趴下，接著開始用棍棒類的工具破壞店裡的展示櫃，洗劫勞力士手表。案發時雖然是東京傍晚時間，但實際上室外日照光線仍相當明亮，店門口緊鄰的人行道也都還有許多下班人潮，在一片日常景象中，假面三人組在眾目睽睽下旁若無人般地繼續搶奪手表。

根據當地警方的說法，店中販售的商品價值約在50萬日圓到2000萬日圓都有，這起強盜事件至少超過100件商品被劫走。

洗劫過程持續10分鐘

在案發的當下，有若干路人在店外用手機拍攝，還有一名路人經過後試圖「妨礙」強盜，趁三人正在店裡搶劫時把玻璃門關上，察覺的其中一名假面強盜對外喊「殺了你喔」，而後三人組提著裝滿手表的黑色包包，衝出店外、搭上一輛停靠在路邊的白色箱型車後揚長而去，整個洗劫過程大約10分鐘。

警方是在6時19分接獲通報（約案發的3分鐘後左右）後緊急出動，6時29分時在距離被害店家大約1.5公里遠的千代田區永田町1丁目，發現強盜搭乘的白色箱型車，警察 一路追蹤，從永田町又追到港區赤坂8丁目，6時33分箱型車駛入狹窄的死胡同中，在無法倒車折返的情況下，用車體側面擋住道路後，假面三人組下車逃之夭夭。

來源：日テレNEWS

抵達現場的警方，在車輛附近的路上找到做案時配戴的面具、以及裝有約30只手表的黑色提包；接著在大約6時45分時，警方在距離車輛停靠地點約60公尺遠的一處公寓，找到嫌犯的蹤跡。

實際上這棟公寓並非嫌犯藏身的住所，而是半路逃亡時侵入的住宅。警察看到嫌犯的身影出現在公寓5樓的陽台位置，擔心可能會跳樓逃跑，警方在底下大喊「不要跳！」逃犯似乎也已放棄繼續逃亡的打算，同時數十名警官進到公寓中，連同3名強盜在內，總共有4人被逮捕，時間是晚間7時20分。

銀座強盜事件因為路人直擊的影片流出，引發社會大眾的議論，但更令人訝異的是被捕的四個人，全都是年齡在16歲到19歲的青少年，都住在神奈川縣橫濱市，其中還有人是目前還就學中的高中生。

四嫌犯稱彼此不相識

這些「假面少年」在做案當天一個小時後被逮捕，目前全案還在警方的調查當中，而根據警方透露的說法，四名嫌犯彼此都不相識，整個強盜事件是否還有共犯？四個人又是如何接應並合作犯案？還有許多細節尚待釐清。

不過在5月10日進一步公開的案件當天過程也發現，負責搶劫的假面三人組，逃亡路線似乎並不純熟，從銀座8丁目朝北方駕車離去，不僅路線會行經警視廳，還通過國會議事堂所在的千代田區永田町、又一路往港區的赤坂御用地（日本皇室成員住宅、設施相關用地）方向，最終又莫名開入狹窄的死巷中，整個逃亡路線似乎有違「犯罪常識」。

警方在遭劫的勞力士手錶店「QUARK銀座888店」進行調查。（Getty Images）

基於嫌犯的年齡偏低與看似不純熟的做案手法，警方調查的方向之一，是追查背後是否為集團操控的「暗黑打工」（日文中說的「闇バイト」）——以高報酬的「打工」名義，透過網路社群媒體吸收感興趣的人，實際上是協助從事犯罪活動，諸如竊盜、毒品交易、詐騙 等等。

這些暗黑打工最常利用Instagram或Telegram平台來聯繫，由主謀者遠端遙控。根據日本警察廳的資料，這種暗黑打工的犯罪事件從2021年夏季以來，在全國14個都道府縣就超過50起案件，截至目前因此被捕的人數已有60人以上，其中做案者的年齡，和這次的銀座強盜事件一樣，多數是10幾歲到20多歲的年輕人。

在2022年12月，發生於東京澀谷區珠寶精品店的強盜事件，涉案被捕的嫌犯也是19歲的男性，向警方供稱的犯案動機，就表示是在「Instagram上看到暗黑打工的募集資訊」。確實在近一年多以來，日本從關東到關西地區類似的強盜、竊盜案件頻傳，2023年1月時關於「網路上的暗黑打工」話題，已成為新聞媒體與社會大眾的討論焦點，相關事件的手法都相當類似，而且同夥做案的人彼此先前都不相識。

「魯夫」集團跨國犯罪事件

當時最讓日本社會震驚的，是化名「魯夫」（ルフィ，與日本知名漫畫作品《航海王》主角同名）的集團跨國犯罪事件，在菲律賓透過網路聯繫、遙控在日本的作案者，犯下多起竊盜、詐騙、強盜、甚至殺人等犯罪事件。其連絡通訊手段，即是加密的通訊軟體Telegram ，輾轉釋放暗黑打工的訊息和指揮做案。

在魯夫事件曝光、引發日菲兩國的關注後，日本截至目前仍有不少類似的犯罪新聞。光是在3月到5月的東京就有多起：3月24日東京御徒町的高級手表店，被持刀刃的男子二人組（分別是20歲與21歲）入店搶劫。4月14日，另一間同樣在御徒町的高級手表店，遭到強盜犯破壞設施後竊盜逃亡；5月7日（也就是銀座事件的前一天）又傳出相似的精品店強盜案。