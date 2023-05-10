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以色列空襲加薩 聖戰組織3領袖被擊斃 誓言要報仇

編譯中心╱綜合9日電
民眾9日在加薩市哀悼被以軍擊斃的聖戰組織指揮官等人。(美聯社)
民眾9日在加薩市哀悼被以軍擊斃的聖戰組織指揮官等人。(美聯社)

巴勒斯坦官員9日表示，以色列在黎明前對加薩展開空襲，造成3名伊斯蘭聖戰組織領袖和另外10人死亡，包括4名兒童。巴勒斯坦武裝團體伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）誓言將「報仇」。

中央社引述法新社報導，當地時間凌晨2時左右，約40架以色列飛機開始對加薩走廊空襲近2個小時，10處巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的軍事目標被擊中。以軍宣稱，如有必要將進一步擴大打擊。

伊斯蘭聖戰組織確認其三名高級官員在空襲中喪生，表示以色列將為「犯下的罪行」付出代價。巴勒斯坦另一武裝組織哈馬斯政治局的領導人哈尼亞表示，以色列錯判了形勢，其行動不會帶來安全，只會帶來「更多抵抗」。

喪生的3名指揮官，其中兩人分別為加沙北部聖戰指揮官巴赫蒂尼、該組織軍事委員會秘書加奈姆。他們的妻子及部分子女也喪命。以軍指這3個人要為近期射向以色列的火箭負責。巴人可能以火箭回應今次空襲。

巴勒斯坦衛生部說，這次襲擊造成4名兒童喪命，20人受傷，部分傷勢嚴重或危急。

以色列軍方表示，對加薩的空襲主要鎖定伊斯蘭聖戰組織的3名領袖，及其「武器製造場所」。以色列將伊斯蘭聖戰組織視為恐怖組織。

以色列 巴勒斯坦 加薩

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