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前總理涉貪被捕 巴基斯坦恐再陷動盪

編譯中心╱綜合9日電
巴基斯坦前總理伊姆蘭汗被捕。(美聯社)
巴基斯坦前總理伊姆蘭汗被捕。(美聯社)

巴基斯坦主要反對派領袖、前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）9日突然被捕，他所屬的巴基斯坦正義運動黨（PTI）支持者在國內多個城市舉行抗議活動。這項戲劇性發展有讓這個核武國家再陷動盪的危險。

路透引述地理電視台（Geo TV）報導，伊姆蘭汗因為與一宗貪腐案有關而遭逮捕。

伊姆蘭汗所屬的巴基斯坦正義運動黨公開他被捕畫面，顯示他遭到身穿防暴裝的大批安全人員匆匆帶上一輛廂型車。

從板球明星一躍成為政府高層的伊姆蘭汗，去年4月遭到國會表決罷黜，5年總理任期只做了4年。他後來遭控超過100起案件，貪腐案只是其中之一。

其中大多數案件若被定罪，將使伊姆蘭汗不得擔任公職。在表定11月舉行的全國大選前，這將使他面臨極大挫敗。

首都伊斯蘭堡（Islamabad）、拉合爾（Lahore）、古傑蘭瓦拉（Gujranwala）、費薩拉巴德（Faisalabad）、木爾坦（Multan）、白沙瓦（Peshawar）和馬爾丹（Mardan）等，全國多個城市9日均爆發示威，拉瓦爾品第（Rawalpindi）警方出動催淚彈，卡拉奇（Karachi）爆發警民衝突，奎達市（Quetta）至少一人喪生。

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗的支持者在卡拉奇街頭示威。（路透）
巴基斯坦前總理伊姆蘭汗的支持者在卡拉奇街頭示威。（路透）

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