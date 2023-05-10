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Google 3年付1億元刊登新聞 紐時多了額外收入

編譯洪啟原╱綜合9日電
根據紐約時報與科技巨頭Google的廣泛協議，紐時未來三年將從Google取得1億美元資金，並允許Google在旗下平台刊登紐時的新聞內容。(路透)
根據紐約時報與科技巨頭Google的廣泛協議，紐時未來三年將從Google取得1億美元資金，並允許Google在旗下平台刊登紐時的新聞內容。(路透)

華爾街日報（WSJ）引述消息人士報導，根據紐約時報Google的一項廣泛協議，紐時未來三年將從Google取得約1億美元資金，而Google將在旗下平台刊登紐時的新聞內容。

消息人士透露，這項交易包括紐時加入Google的新聞平台Google News Showcase。該平台付費給新聞業者，並將新聞內容刊登於Google News和Google其他平台。Google尚未在美國推出這項產品，但已在德國、巴西及澳洲等國推出。

紐約時報2月宣布擴大與Google的協議，包括內容發布和訂閱，以及使用Google的工具推動行銷和廣告產品實驗，紐時當時未透露有關交易的財務條款細節。紐時拒絕發表除先前聲明以外的更多評論。Google發言人也說：「我們不會與合作夥伴分享商業協議的細節。」

在新聞業者準備因應廣告市場趨緩之際，這項交易為紐時帶來額外的收入來源。紐時去年營收為23.1億美元，較前一年增加11%。去年臉書母公司Meta Platforms告知新聞業者將不再續約，意味不會在臉書新聞標籤中展示新內容，但與Google達成的這項新協議足以抵銷紐時的收入損失。

據WSJ先前報導，Meta向紐時支付的年費略高於2000萬美元。

WSJ出版商道瓊斯公司的母公司新聞集團（News Corp），是先前與Google就Showcase和其他內容達成協議的出版商之一。新聞集團在2021年初宣布與Google簽訂一項多年協議，並表示這項協議和其他合作夥伴關係將帶來逾1億美元的年收入。

此外，Meta 8日揚言，若加拿大國會立法強迫社群網路平台為新聞內容付費給媒體業者，Meta將不惜在加國臉書和Instagram雙平台停更新聞內容。Meta全球事務部總裁、英國前副首相克雷格認為，加國提出的線上新聞法案（Bill C-18，簡稱Online News Act）存在「本質上的缺陷」，並表示加國將是「全球第一個對免費網路新聞連結收費的民主國家，這將違背全球常態」。

加拿大這項法案的用意是在數位平台和新聞媒體間建立公平的分潤制度，並賦予媒體集體和Meta等公司議價的權利。

Google付費30億元，未來三年將登紐時新聞。(路透)
Google付費30億元，未來三年將登紐時新聞。(路透)

Google 臉書 紐約時報

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