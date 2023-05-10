Google 3年付1億元刊登新聞 紐時多了額外收入

根據紐約時報與科技巨頭Google的廣泛協議，紐時未來三年將從Google取得1億美元資金，並允許Google在旗下平台刊登紐時的新聞內容。(路透)

華爾街日報（WSJ）引述消息人士報導，根據紐約時報 與Google 的一項廣泛協議，紐時未來三年將從Google取得約1億美元資金，而Google將在旗下平台刊登紐時的新聞內容。

消息人士透露，這項交易包括紐時加入Google的新聞平台Google News Showcase。該平台付費給新聞業者，並將新聞內容刊登於Google News和Google其他平台。Google尚未在美國推出這項產品，但已在德國、巴西及澳洲等國推出。

紐約時報2月宣布擴大與Google的協議，包括內容發布和訂閱，以及使用Google的工具推動行銷和廣告產品實驗，紐時當時未透露有關交易的財務條款細節。紐時拒絕發表除先前聲明以外的更多評論。Google發言人也說：「我們不會與合作夥伴分享商業協議的細節。」

在新聞業者準備因應廣告市場趨緩之際，這項交易為紐時帶來額外的收入來源。紐時去年營收為23.1億美元，較前一年增加11%。去年臉書 母公司Meta Platforms告知新聞業者將不再續約，意味不會在臉書新聞標籤中展示新內容，但與Google達成的這項新協議足以抵銷紐時的收入損失。

據WSJ先前報導，Meta向紐時支付的年費略高於2000萬美元。

WSJ出版商道瓊斯公司的母公司新聞集團（News Corp），是先前與Google就Showcase和其他內容達成協議的出版商之一。新聞集團在2021年初宣布與Google簽訂一項多年協議，並表示這項協議和其他合作夥伴關係將帶來逾1億美元的年收入。

此外，Meta 8日揚言，若加拿大國會立法強迫社群網路平台為新聞內容付費給媒體業者，Meta將不惜在加國臉書和Instagram雙平台停更新聞內容。Meta全球事務部總裁、英國前副首相克雷格認為，加國提出的線上新聞法案（Bill C-18，簡稱Online News Act）存在「本質上的缺陷」，並表示加國將是「全球第一個對免費網路新聞連結收費的民主國家，這將違背全球常態」。