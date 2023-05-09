我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湖人險勝聽牌 奇兵華克第4節狂砍15分、浪花兄弟失準

與張庭同涉案 陶虹、徐崢被傳1.2億資產遭美凍結 他發聲了

安倍遇刺後…韓統一教8000對新人集體婚 日記者採訪遭斥

編譯中心／綜合8日電
統一教大型婚禮已經行之有年。（取材自推特）
統一教大型婚禮已經行之有年。（取材自推特）

世界和平統一家庭聯合會（統一教）7日在南韓加平舉行睽違三年的國際集體婚禮。現場戒備森嚴，前往現場試圖採訪的日本記者遭到嚴厲喝止。

南韓媒體Newsis報導，這場集體婚禮共有來自全球150個國家、約8000對新人參加。部分新人親自到場，也有人透過線上參加。

新人來自南韓、日本、美國、英國、奧地利、巴西、台灣、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡等國，婚禮由統一教已故創辦人文鮮明的妻子、80歲的現任會長韓鶴子主持。

除了新人，現場還有親屬以及統一教和社會高層人士，共計約3萬人出席。這是統一教自2020年2月以來，時隔3年再次舉辦國際集體婚禮。2021年與2022年的集體婚禮均因疫情取消，改採線上模式或舉辦較小規模婚禮。

富士電視台新聞網（FNN）報導，根據教會，日本今年有993人參加集體婚禮，其中554人親自到場，439人透過線上參加。

記者到現場採訪，發現會場周邊停滿大型遊覽車，且由於這是前日本首相安倍晉三去年遇刺後，統一教首次舉辦集體婚禮，現場戒備森嚴。

槍殺安倍晉三的犯嫌山上徹也母親是統一教教友。山上徹也供稱，母親因為大量捐款給統一教而破產，因此對統一教心生恨意，才會鎖定他認為與教會有關聯的安倍行凶。

記者前往會場試圖拍攝，遭到警衛喝斥，「不要亂拍，我警告你」。也有教友用日語對記者大喊，「你這是在幹嘛」、「你從哪裡來的？」

記者採訪參加婚禮的日本教友，對方表示，今年的婚禮和過去比起來稍有變化，「感覺20、30歲的人變多了，國際新人也變多了，沒看到太多日本人，反而是歐洲人更多。感覺時代變了」。

日本 安倍 南韓

上一則

加拿大硬起來？驅逐中國外交官 孟晚舟事件後加中齟齬升級

下一則

克宮遭無人機攻擊後 俄國勝利日閱兵「氣氛空前緊張」

延伸閱讀

南韓統一教8千對新人集體婚禮 現場戒備森嚴

南韓統一教8千對新人集體婚禮 現場戒備森嚴
MLB／2024年開幕戰擬在南韓開打 道奇對教士

MLB／2024年開幕戰擬在南韓開打 道奇對教士
新冠肺炎8日起在日本降級 經濟效益4.2兆日圓

新冠肺炎8日起在日本降級 經濟效益4.2兆日圓
加快修好兩國關係 日相一抵南韓就先參拜顯忠院英烈

加快修好兩國關係 日相一抵南韓就先參拜顯忠院英烈

熱門新聞

英王查理三世6日加冕。（Getty Images）

74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議

2023-05-06 23:45
(取自推特)

戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍

2023-05-05 12:06
金正恩帶女兒金主愛出席大會坐C位，胞妹金與正已被移至後排。（Getty Images）

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

2023-05-02 08:29
英國國王查理三世6日舉行加冕典禮，典禮中一個身穿長袍、頭帶兜帽，彷彿「死神」的黑影悠悠晃過西敏寺門口。(截取自@realjoegreeeen推特影片)

「死神」現蹤英王加冕儀式？ 西敏寺回應

2023-05-07 12:24
在社群平台上流傳的一段影片顯示，有不明物體3日凌晨飛掠克宮上空，隨即爆炸並發出紅光。(截取自@spectatorindex推特影片)

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

2023-05-03 10:23
威廉王子和凱特王妃帶著夏綠蒂公主和路易王子6日抵達西敏寺大教堂的西大門時，威廉看起來有點著急。（路透）

英媒：查理加冕大典威廉和凱特竟遲到 比父親更晚步入教堂

2023-05-06 21:59

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用 但注意兩健康風險

氣炸鍋好用 但注意兩健康風險
你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心

你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心
杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年

杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年
德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活
性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台

性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台