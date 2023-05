疑非法改裝、沒救生衣 印度觀光船隻翻覆 22死7命危

印度 喀拉拉邦(Kerala)7日晚間驚傳一艘載有約40名乘客的船翻覆、造成至少22人溺水身亡,其中大多數是孩童。

多家外媒報導,這起意外7日晚間7時左右發生在喀拉拉邦的馬拉普拉姆區(Malappuram),翻覆的是一艘載著約40名乘客的觀光 船隻。據地區行政部門稱「目前死亡人數達22人,另外還有7人命危」,據信還有更多人困在翻覆的船下。

救援行動仍在進行當中,消防人員和志工正努力將翻覆的船拖回岸邊。目前事故的具體原因尚未釐清。不過有當地媒體報導稱翻覆的觀光船為漁船改裝,且在沒有取得任何許可的情況下營運,還有民眾聲稱「該船並未配備如救生衣等安全設施」。

地方部長阿卜杜拉赫曼(V Abdurahiman)透露大部分罹難的兒童都正處於學校放假期間。針對這起事件,印度總理莫迪(Narendra Modi)宣布從國家救濟基金中為罹難者家屬提供20萬盧比的援助,並表示「喀拉拉邦馬拉普拉姆的船難造成人員傷亡令人痛心,我向罹難者家屬表示哀悼」。

Kerala: Rescue operation underway after a tourist boat capsized near Tanur in Malappuram district.



So far the death toll in this incident has gone up to 21.



#Kerala #Rescueoperation #tanurboataccident #Malappuram #tanur #Malappuramdistrict #boataccident pic.twitter.com/yHPIz1PBWZ