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疑非法改裝、沒救生衣 印度觀光船隻翻覆 22死7命危

編譯張君堯／綜合報導
印度喀拉拉邦7日晚間驚傳一艘載有約40名乘客的船翻覆、造成至少22人溺水身亡，其中大多數是孩童。（Getty Images）
印度喀拉拉邦7日晚間驚傳一艘載有約40名乘客的船翻覆、造成至少22人溺水身亡，其中大多數是孩童。（Getty Images）

印度喀拉拉邦（Kerala）7日晚間驚傳一艘載有約40名乘客的船翻覆、造成至少22人溺水身亡，其中大多數是孩童。

多家外媒報導，這起意外7日晚間7時左右發生在喀拉拉邦的馬拉普拉姆區（Malappuram），翻覆的是一艘載著約40名乘客的觀光船隻。據地區行政部門稱「目前死亡人數達22人，另外還有7人命危」，據信還有更多人困在翻覆的船下。

救援行動仍在進行當中，消防人員和志工正努力將翻覆的船拖回岸邊。目前事故的具體原因尚未釐清。不過有當地媒體報導稱翻覆的觀光船為漁船改裝，且在沒有取得任何許可的情況下營運，還有民眾聲稱「該船並未配備如救生衣等安全設施」。

地方部長阿卜杜拉赫曼（V Abdurahiman）透露大部分罹難的兒童都正處於學校放假期間。針對這起事件，印度總理莫迪（Narendra Modi）宣布從國家救濟基金中為罹難者家屬提供20萬盧比的援助，並表示「喀拉拉邦馬拉普拉姆的船難造成人員傷亡令人痛心，我向罹難者家屬表示哀悼」。

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