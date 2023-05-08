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敘利亞重返阿盟 卡達仍有意見 美：與敘不會正常化

編譯中心╱綜合7日電
阿拉伯聯盟在埃及開羅舉行外長會議投票，歡迎敘利亞政府重返。(Getty Images)
阿拉伯聯盟在埃及開羅舉行外長會議投票，歡迎敘利亞政府重返。(Getty Images)

阿拉伯聯盟（Arab League，簡稱阿盟）7日在埃及首都開羅舉行外長會議，同意敘利亞重返阿拉伯聯盟，結束對其12年停權。卡達已表態不會跟大馬士革政府關係正常化；美國也說除非敘利亞取得聯合國認證的政治進展，否則不會正常化與敘利亞政府的關係。

2011年，敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）下令武力鎮壓示威民眾，導致內戰爆發，阿盟因此凍結敘利亞的成員國資格，多個阿拉伯國家也關閉駐敘大使館。半島電視台報導，敘利亞內戰至今造成近50萬人喪生、2300萬人淪為難民。

自從內戰爆發以來，阿塞德就遭到政治孤立，但是隨著敘利亞政治逐漸回穩，阿盟近來重新考慮將敘利亞資格正常化，並計畫由其他阿拉伯國家輔助，帶領敘利亞走出政治危機。

阿盟外交部長在達成一致的決定中指出，從今天開始，「敘利亞阿拉伯共和國政府代表團將恢復參與阿拉伯聯盟會議」。

與此同時，對阿塞德政府不假辭色的卡達今天表示，儘管阿盟重新接納敘利亞，它不會跟大馬士革政府關係正常化。卡達外交部發言人梅吉德（Majid bin Muhammad Al-Ansari）表示，卡達在「與敘利亞政權正常化方面的立場沒有改變」。

他告訴國營卡達通訊社（Qatar News Agency），卡達政府不會成為阿拉伯行動的「障礙」，但是個別國家的正常化作為都將與「能夠實現敘利亞人民願望」的政治進程掛鉤。

半島電視台報導，美國國務院日前表示除非敘利亞取得聯合國認證的政治進展，否則將不會正常化與阿塞德政府的關係，並呼籲其他阿盟國家每次與阿塞德政府互動時，都要向阿塞德索取回饋。

敘利亞自從內戰爆發後，阿塞德就遭到政治孤立。(路透資料照片)
敘利亞自從內戰爆發後，阿塞德就遭到政治孤立。(路透資料照片)

聯合國 國務院 大使館

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