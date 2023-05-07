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不只星宇受害 成田怪風也影響日廉航 勉強降落「單側輪滑行7秒」

編譯陳曉慈／即時報導
日本廉航「ZIPAIR」班機6日降落時疑因風勢過強無法維持平衡，單側輪滑行約7秒。（取材自@aran2057_RJGG推特影片）
日本廉航「ZIPAIR」班機6日降落時疑因風勢過強無法維持平衡，單側輪滑行約7秒。（取材自@aran2057_RJGG推特影片）

星宇航空JX800台北-東京航班6日因風勢不穩定，多次重飛並轉降名古屋，延誤長達7小時才飛抵成田機場，並影響後續返台航班。但當天受強風影響的不只星宇航空，根據一名日本網友在推特發布的影片，一架日本廉航「ZIPAIR」班機降落時疑似因風勢過強難以維持平衡，單側輪滑行長達7秒。

根據推特用戶@aran2057_RJGG，該架ZIPAIR飛機已重飛一次，第二次嘗試降落時仍因強風導致機身不穩，飛機落地後單輪彈起，機體向左傾斜，右輪騰空長達7秒，之後才恢復平衡在跑道上滑行。

網友直言，該航班雖然有驚無險，但這次降落仍是「魯莽行為」，若改在中部機場降落可能更安全。

成田機場6日吹起劇烈側風，不少班機因無法降落導致嚴重延誤，星宇航空JX800台北-東京航班原訂6日中午日本時間12時45分抵達東京成田機場，降落時也遇上嚴重側風，機長重飛2次仍無法降落，日本時間14時2分轉降名古屋機場，旅客則在機上等候星宇航空班機加油和重返成田機場，班機啟程後，最終歷經第4度重飛，才成功降落成田機場，延誤7小時致返台的JX-801航班延遲。當日另外一架班機JX-803也因警示燈顯示異常延誤起飛，接連造成302名旅客困在成田機場無法回台。

機場 日本 推特

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