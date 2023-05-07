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義大利環保團體「最後世代」再出手 染黑羅馬名勝噴泉抗議氣候變遷

編譯陳曉慈／即時報導
義大利環保組織「最後世代」成員6日將含石油的黑色液體倒進羅馬名勝「四河噴泉」（Fontana dei Quattro Fiumi），染黑泉水，以此抗議不斷惡化的氣候變遷。（取材自最後世代@UltimaGenerazi1推特影片）
義大利環保組織「最後世代」成員6日將含石油的黑色液體倒進羅馬名勝「四河噴泉」（Fontana dei Quattro Fiumi），染黑泉水，以此抗議不斷惡化的氣候變遷。（取材自最後世代@UltimaGenerazi1推特影片）

CNN報導，義大利環保組織「最後世代」（Ultima Generazione）成員6日將含石油的黑色液體倒進羅馬名勝「四河噴泉」（Fontana dei Quattro Fiumi），染黑泉水，以此抗議不斷惡化的氣候變遷。抗議人士已遭警方逮捕，可能被控公共危險罪。

「最後世代」在官網上寫道「人類的未來就跟這池水一樣黑」，並表示若不盡快達成淨零碳排，未來將十分糟糕。現場照片顯示，該團體成員身穿橘衣走進水深及腰的噴泉中，拉開寫著「我們的未來跟這水一樣黑」的橘色布條，周遭民眾紛紛拿起手機拍照。

CNN指出，「最後世代」成員上月1日就曾染黑羅馬另一知名噴泉「巴卡恰噴泉」（Barcaccia fountain）。此外，該組織成員也出沒梵蒂岡博物館、佛羅倫斯烏菲茲美術館等，將自己黏在各種藝術作品上表示抗議。

針對近來陸續發生的環團抗議事件，義大利文化部長桑朱利亞諾嚴厲譴責。他認為，藝術品也屬於世界美麗風景的一部份，這些傷害藝術品行為根本違背環團提倡的「保護地球」理念。他也指出，善後這些「抗議痕跡」將耗費大量水資源，修復藝術品也得花費公帑。

桑朱利亞諾稱「最後世代」是「環境破壞者」，並表示希望國會盡快立法制止這些激進環保人士。

義大利 石油 氣候變遷

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